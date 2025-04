Jak wyprodukować?

Potrzebny jest do tego duży pojemnik (o pojemności np. 20 l), najlepiej z kranikiem. Do rozpoczęcia fermentacji potrzebne jest co najmniej 10% poprzedniego wywaru, który uzupełniamy herbatą, cukrem i wodą. Następnie należy dodać specjalną kulturę grzyba (dostępnego w specjalistycznych ośrodkach). Naczynie powinno stać w ciepłym miejscu. Napój może być gotowy już po około 6-10 dniach, gdy w smaku będzie przypominał jabłecznik.

Jeśli grzyb jest fermentowany prawidłowo, to może przeżyć kilka miesięcy (w fermentacji ciągłej), ponieważ na jego powierzchni ciągle tworzą się nowe warstwy.

Gotowy napój powinien być przechowywany w lodówce lub w chłodnym pomieszczeniu. Butelki nie powinny być pełne, ponieważ grozi to ich rozsadzeniem.

Jeśli chcemy przechować grzyb przez dłuższy czas, nie poddając go fermentacji, można zrobić to na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest przechowanie grzyba w jego własnym wywarze, w lodówce, przy czym należy pamiętać o zapewnieniu mu dostępu powietrza (pojemnik powinien być napełniony napojem tylko do połowy). Kombucza może być również suszona, najlepiej w temperaturze 33ºC, przy czym należy uważać, aby temperatura nie była wyższa, gdyż grozi to zniszczeniem grzyba.

Jak spożywać?

Spożywanie kombuczy należy rozpocząć od małych dawek: 1/8 – 3/8 litra dziennie. Początkowo mogą się pojawić efekty uboczne, jak np. nudności, bóle głowy, biegunka, zmęczenie, co będzie wynikiem odtruwania naszego organizmu. Wówczas należy pić duże ilości wody. Po ustąpieniu tych objawów (zwykle po tygodniu) można stopniowo zwiększać dawkę do 150 ml 3 razy dziennie.

