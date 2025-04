Spis treści:

Aloes jest krzewiastą lub drzewiastą rośliną znaną od wieków i cenioną przede wszystkim za właściwości lecznicze. W Polsce jest także popularną rośliną doniczkową. Aloes w niektórych kulturach stosowany jest od tysiącleci. Do zabiegów kosmetycznych używały go Kleopatra i Nefertiti. Głównym surowcem kosmetycznym i terapeutycznym są liście, a właściwie ich sok o żelowej konsystencji.

Aloes zawiera ponad 70 potencjalnie prozdrowotnych składników, m.in:

witaminy A, C, E, B 12 ,

, składniki mineralne takie jak: wapń, selen, miedź, potas, cynk,

enzymy,

cukry,

antrachinony,

kwasy tłuszczowe,

fitohormony (auksyny i gibereliny),

kwas salicylowy,

saponiny.

Bogactwo składników sprawia, że aloes ma wiele leczniczych właściwości:

chroni skórę przed promieniowaniem UV - powoduje wytwarzanie w skórze białka przeciwutleniającego - metalotioneiny,

przyspiesza gojenie ran - zwiększa produkcję kolagenu w ranie,

działa przeciwzapalnie,

hamuje namnażanie komórek nowotworowych,

działa łagodząco i nawilżająco,

wspomaga odporność,

działa antyseptycznie,

ma działanie przeczyszczające i żółciotwórcze.

Aloes jest stosowany m.in. na:

rany - przyspiesza proces gojenia,

oparzenia,

podrażnienia,

ukąszenia owadów,

trądzik (aloes na trądzik),

inne choroby skórne, np. łojotokowe, łuszczycowe, opryszczkowe, popromienne zapalenie skóry,

zaparcia,

refluks żołądkowo-przełykowy,

zapalenie dziąseł.

Popularnym sposobem wykorzystania właściwości rośliny jest picie soku z aloesu. Można go przyrządzić samodzielnie. Oto jeden z przepisów.

Składniki na sok z aloesu:

zdrowe liście aloesu (najlepiej dwu-trzyletnie, lecz nie więcej niż pięcioletnie/młode liście omijamy),

świeży sok z dowolnych cytrusów (cytryn, pomarańczy, grejpfrutów).

Przygotujmy również mikser oraz ciemną butelkę, do której przelejemy sok.

Sposób przygotowania soku z aloesu:

Ścinamy z liści brzegi z kolcami, a następnie łyżką wydrążamy miąższ. Żel umieszczamy w misce i dodajemy do niego sok z cytrusów. Proporcje dobieramy w zależności od tego, ile soku planujemy przygotować. Całość chwilę miksujemy mikserem (można też użyć sokowirówki) do uzyskania w miarę klarownej konsystencji.

Tak przygotowany sok z aloesu, przelewamy do ciemnej butelki i umieszczamy w lodówce. Sok aloesowo-cytrusowy domowej roboty nadaje się do spożycia przez około tydzień. Nie można go zbyt długo przechowywać.

To jedna z metod samodzielnego przygotowania soku z aloesu. Istnieją również przepisy bez dodatku soku z cytrusów, które polecane są dla tych, którym nie przeszkadza naturalny gorzki smak aloesu.

Potrzebujesz więcej tej rośliny? Sprawdź: jak rozmnożyć aloes

Początkowo zaleca się wypicie mniejszych ilości soku, aby zobaczyć, jak organizm zareaguje. Sok z aloesu można pić samodzielnie, odmierzając dwie łyżeczki i spożywając przed posiłkiem, lub dodając do wody czy soku, np. pomarańczowego. Picie soku w dużych ilościach może przynieść negatywne skutki dla zdrowia.

Sok z aloesu to napój pełen antyoksydantów oraz bioaktywnych składników, które zmniejszają ryzyko rozwoju chorób układu krążenia i cukrzycy. Picie soku z aloesu może zmniejszać stany zapalne, hamować procesy starzenia komórek, przyspieszać przeminę materii, łagodzić objawy wrzodów żołądka i refluksu, zaparcia, a także wspomagać odporność organizmu. Sok z aloesu jest do tego niskokaloryczny.

Sok lub żel z aloesu stosowany miejscowo może powodować zaczerwienienie oraz pieczenie. Zdarzają się też reakcje alergiczne, za które odpowiedzialne są zawarte w lateksie antrachinony.

Aloes stosowany doustnie niekiedy wywołuje skutki uboczne, np. biegunkę, bóle brzucha, zapalenie wątroby, może też nasilać zaparcie. Istnieją doniesienia, że długotrwałe stosowanie zwiększa ryzyko raka jelita grubego. Z racji działania przeczyszczającego stosowanie aloesu może wywołać zaburzenia elektrolitowe.

Zastosowanie aloesu miejscowo u dziecka ze względu na jego zwiększone wchłanianie przez skórę może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego, np. nudności lub nawet wymioty.

Aloesu doustnie nie wolno stosować w ciąży (może wywoływać skurcze macicy) ani podczas karmienia piersią (przenika do mleka i może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe u karmionych niemowląt).

Wykorzystano fragment artykułu Marty Wilczkowskiej, którego treść pierwotnie została opublikowana 04.09.2012.

