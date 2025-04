Zwalcz ból gardła!

Ból gardła w zimie to bardzo często pojawiająca się przypadłość. Zazwyczaj spowodowany jest infekcja wirusową i w większości przypadków można wyleczyć go domowymi sposobami. Skuteczne w tym przypadku mogą okazać się syropy i mikstury znane już od pokoleń.

Jeżeli jednak po kilku dniach samodzielnego leczenia ból nie ustępuje i dodatkowo pojawiają się inne dolegliwości, należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Ból gardła najczęściej pojawia się gwałtownie i niespodziewanie. Zazwyczaj jest on spowodowany infekcjami, które mogą przerodzić się w poważne dolegliwości. Dlatego nie można go lekceważyć i w momencie, gdy tylko się pojawi, należy stanąć z nim do walki.

Przyczyny bólu gardła



Przyczyn bólu gardła jest bardzo dużo, jednak najczęstszymi powodami podrażnienia gardła są:

infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych,

zakażenie bakteryjne górnych dróg oddechowych,

palenie papierosów,

spożywanie alkoholu,

spożywanie zbyt zimnych napojów,

ostre przyprawy.

W większości przypadków ból gardła można zwalczyć samodzielnie bez konsultacji z lekarzem.

Jednak jeżeli po zastosowaniu domowej kuracji ból gardła nie ustępuje i dodatkowo towarzyszy mu gorączka, pojawiają się trudności w oddychaniu, ból uszu, opuchlizna w okolicach gardła czy długotrwała chrypka, koniecznie należy zgłosić się lekarza.

Syropy i napary do picia



1. Siemię lniane z dodatkiem miodu.

Łyżeczkę siemienia lnianego należy zalać szklanką wody i gotować przez 10 minut, następnie dodać łyżkę miodu. Tak przygotowaną miksturę należy pić 2 razy dziennie.

2. Oliwa z oliwek z sokiem z cytryny.

Pół szklanki oliwy z oliwek należy wymieszać z sokiem wyciśniętym z 2 cytryn. Tak przygotowaną mieszankę należy spożywać 3 razy dziennie po jednej łyżeczce.

3. Wywar z imbiru.

Nieduży kawałek imbiru należy drobno pokroić i zalać litrem wody. Po 10 minutach trzeba przecedzić wywar i dodać do niego łyżkę miodu. Tak przygotowany wywar należy pić 2 razy dziennie rano i wieczorem.

4. Cebulowy syrop.

4 cebule należy pokroić w plastry i zalać 6 łyżkami miodu. Następnie odstawić mieszankę, a po 3 godzinach zalać ją połową szklanki wody. Cebulę zalaną wodą trzeba odstawić na następne 3 godziny. Po tym czasie należy odcedzić cebulę, a uzyskany syrop pić 4 razy dziennie po łyżeczce.

5. Ziołowe herbatki z dzikiej wiśni, lukrecji i wiązu.

Domowe płukanki



1. Roztwór słonej wody.

Łyżeczkę soli należy rozpuścić w litrze wody. Tak przygotowanym roztworem należy płukać gardło co godzinę.

2. Ziołowy napar.

Płukanie gardła co godzinę naparem z tymianku, szałwii lub rumianku powinno w znacznym stopniu uśmierzyć ból.

3. Woda z sokiem z cytryny.

Do szklanki wody należy dolać sok z połowy cytryny. Tak przygotowaną płukankę należy stosować co 2 godziny.

4. Woda z imbirem.

Łyżeczkę imbiru lekarskiego należy zalać szklanka gorącej wody. Do wody należy dodać sok z połowy cytryny i łyżkę miodu. Takim roztworem należy płukać gardło 3 razy dziennie.

5. Napar z liści jeżyny.

10 gramów liści jeżyny należy zagotować w szklance wody i odstawić na pół godziny. Następnie należy odcedzić liście i do naparu dodać łyżkę miodu. Płukankę należy stosować 2 razy dziennie.

6. Sok jęczmienny.

Z wiązki zielonego jęczmienia należy wycisnąć sok i wymieszać go w szklance wody. Płukankę taką należy stosować 2 razy dziennie przytrzymując ją w ustach przez minimum 5 minut.

7. Ocet jabłkowy.

Jedną łyżeczkę soku jabłkowego należy wymieszać w szklance ciepłej wody. Taka mieszanką gardło należy płukać co 3 godziny.

8. Płyn do płukania ust.

Płukanie gardła płynem do płukania ust zabije bakterie w jamie ustnej. Należy robić to kilka razy dziennie, a intensywność bólu na pewno się zmniejszy.

9. Leczniczy aloes.

Należy rozgnieść gałązkę aloesu i zalać ją szklanką wody. Po 15 minutach odcedzić mieszankę i płukać, gdy ból się nasila.

10. Pieprz cayenne.

Mieszanka szklanki wody z łyżeczką octu jabłkowego, szczyptą pieprzu cayenne i 3 łyżkami miodu stosowana 3 razy dziennie również pomoże w uśmierzeniu bólu.

