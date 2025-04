Stary, ale jary

Żeń-szeń (Panax ginseng) rośnie bardzo powoli. W pierwszym roku wyrasta tylko jeden liść. Po dwóch, trzech latach wyrastają kolejne. Owoce przypominają jagody w kolorze jaskrawoczerwonym, a pojawiają się dopiero w drugim lub trzecim roku życia rośliny. Dojrzewa w sierpniu. Łodyga osiąga wysokość 70 cm.

„Człowiek – korzeń”

Żeń-szeń zawdzięcza swoją nazwę fonetycznej transkrypcji chińskiej renshen, co oznacza „człowiek-korzeń”. Nawiązuje ona do korzenia palowego rośliny, który jest zgrubiały, mięsisty, słabo rozgałęziony, a swym wyglądem może przypominać człowieka.

Naturalnie roślina ta występuje w cienistych lasach górskich Azji. Jest najbardziej znaną chińską rośliną leczniczą. Wymaga gleby żyznej, przepuszczalnej, bogatej w związki organiczne, lekko kwaśnej, nie znosi bezpośredniego nasłonecznienia. Dlatego jej uprawa należy do trudniejszych.

Trochę faktów

Istnieje wiele badań, które nie potwierdzają bądź nawet zaprzeczają pozytywnym oddziaływaniom żeń-szenia na organizm ludzki.

Pomimo sprzecznych opinii żeń-szeń jest najdroższą i najbardziej znaną rośliną. Co ciekawe w XIX wieku suchy korzeń żeń-szenia osiemnastokrotnie przewyższał swą wartością złoto.

Skutki uboczne, jakie może wywoływać, należą do rzadkości, gdyż jest dobrze tolerowany przez większość ludzi.

Siła wyciągu

Wyciąg lub sproszkowany korzeń żeń-szenia mają działanie odtruwające, zmniejszające poziom cholesterolu, obniżające poziom cukru we krwi, przeciwwrzodowe, hamujące rozwój niektórych nowotworów i pobudzające pracę serca. Ponadto podnoszą sprawność i wytrzymałość organizmu, poprawiają zdolność koncentracji i zwiększają odporność organizmu na szkodliwe działanie czynników, również na stres.

Wyciąg z żeń-szenia jest szczególnie zalecany osobą nadmiernie osłabionym pracą oraz starszym. Opóźnia proces starzenia oraz poprawia pamięć.

Nauka potwierdziła tylko niektóre jego właściwości uzdrawiające.

