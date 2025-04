Każde z ziół odznacza się swoim własnym okresem wegetacji, dlatego też nie ma jednej ogólnej zasady zbioru, należy raczej mówić o zasadach zbioru poszczególnych ziół lub rodzajów ziół. W naszej strefie klimatycznej okres wegetacji trwa od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Chociaż niektóre zioła uprawiane w warunkach domowych np. na parapecie okiennym, które nie wymagają dużej ilości światła, mogą wzrastać również w okresie zimowym.

Zioła zbierane latem

Najwięcej ziół zbiera się latem. Wtedy bowiem wiele gatunków roślin dojrzewa do zbioru; dotyczy to szczególnie zbioru kwiatów, liści i ziela. Na przykład w lipcu dokonuje się zbioru wszystkich roślin zielarskich z rodziny jasnotowatych, są to m.in.: majeranek ogrodowy, melisa lekarska, mięta pieprzowa, cząber ogrodowy, bazylia pospolita, hyzop lekarski.

Kalendarze zbioru

Informacje o terminach zbioru znajdziemy zarówno w opisach poszczególnych ziół, jak również pomocne będą w tym względzie tzw. kalendarze zbioru, które podają przybliżony najwłaściwszy termin zbioru. W praktyce niejednokrotnie okazuje się jednak, że okres dojrzewania ziół bywa niezgodny z kalendarzem. Dlatego nie należy w pełni wierzyć datom, tym bardziej, gdy pogoda w danym roku jest trudna do przewidzenia. Wpływ na wegetację mają również miejsce i podłoże, na którym wzrastają zioła. Powinniśmy kierować się w tym względzie także własnymi obserwacjami, co przy odrobinie doświadczenia nie powinno być trudnym zadaniem.

Porę zbioru ustalamy kierując się warunkami pogodowymi i agrotechnicznymi panującymi podczas wzrostu zioła. Określamy dni miesiąca oraz porę dnia najbardziej odpowiednią dla zbioru. Najczęściej zbioru dokonujemy w godzinach południowych i wczesnych popołudniowych (po obeschnięciu rosy i przed rosą wieczorną). Niektóre owoce i nasiona, ze względu na osypywanie się, zbiera się wczesnym rankiem. Oprócz czasu istotny jest rodzaj pogody, przy jakiej powinniśmy dokonywać tych czynności, by zapewnić czystość pozyskiwanego surowca. Zioła generalnie należy zbierać w dni suche i pogodne.

Kalendarz zbioru dla niektórych ziół występujących w naszej strefie klimatycznej pokazuje poniższa tabela.

