Żyj w harmonii z otoczeniem

Kupujemy wymarzone mieszkanie, budujemy dom i kiedy niemal wszystko jest już gotowe przychodzi czas na aranżację wnętrza. Wybieramy pokój na sypialnię i salon. Kupujemy meble, które nam się podobają, obrazy, firanki i kwiaty. Czy ich rozmieszczenie ma znaczenie dla Naszego zdrowia? Feng shui to sztuka życia w harmonii z otoczeniem, ale przede wszystkim przepływ życiodajnej energi chi. Czym jest i jaki ma na Nas wpływ?

Feng (wiatr, powietrze, burza) Shui (jezioro, rzeka, wodospad) to sztuka życia w harmonii z otoczeniem. To sztuka aranżacji przestrzeni w taki sposób, aby pracowała na Naszą korzyść. Dzięki świadomemu kształtowaniu rzeczywistości odpowiednimi symbolami, kolorami oraz kształtami tworzymy otoczenie, które zrealizuje założony wcześniej cel.

Na przykład: polepszenie relacji, związków, motywacja, działanie (zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym).

Feng Shui ma również wpływ na zdrowie. Może je polepszyć bądź przywoływać choroby i nieszczęścia.

Przepływ energii chi



Wszystkie żywioły, kształty i kolory są wcieleniem energii chi. Chcąc wzbogacić życie poprzez feng shui, powinniśmy spojrzeć poza świat zjawisk, aby dowiedzieć się więcej o przepływie i przemianie chi.

Energia chi nie jest widoczna, lecz oddziałuje na każde drzewo, każdą roślinę i na każdego człowieka. I bynajmniej nie jest to jedynie fenomen azjatycki. Na całym świecie energia ta istnieje pod różnymi nazwami. W Indiach – prana, Japonii – ki, w Europie – energia punktu zerowego, zachodnia tradycja zwie energię życia – duchem.

Chi płynie kanałami – meridianami, a ładunki elektryczne poruszają się miedzy biegunem dodatnim i ujemnym (Yin i Yang). Udrożnienie przepływu chi i usunięcie blokad ma na celu:

poprawienie jakości życia,

przyniesienie szczęście,

wspieranie.

Należy unikać zastałej chi lub ją zrównoważyć.

Niewidzialna energia, widzialne efekty



Odpowiedź na pytanie „skąd wiemy jak porusza się chi?” jest bardzo prosta. Zewnętrzne formy w przyrodzie, w krajobrazie miejskim, kolory i surowce dają cenne wskazówki na temat jakości i ilości chi w danym miejscu.

Weźmy na przykład soczystą bujną trawę – miejsce dające szczęście, z dużą ilością energii chi, oraz jałowe pola – niski poziom chi.

Niosąca szczęście chi porusza się łagodnymi łukami, niczym wijąca się rzeka. Taki przepływ odżywia otoczenie. Nie płynie zbyt szybko, ani nie zatrzymuje się.

Sha – przeciwieństwo chi



Chi i sha są odmiennymi formami tej samej energii. Życiodajna energia chi symbolizuje równowagę i harmonię, a sha to po prostu niewłaściwie skierowana, przyspieszona energia chi – jej brak lub zastój. Chcąc żyć harmonijnie z feng shui, powinniśmy unikać sha.

Bezcenne zdrowie



Strefa zdrowia (centrum) to sprawa wielu czynników, które na nią wpływają przy aranżacji wnętrza. Elementem odpowiedzialnym za tę strefę jest Ziemia. W centrum powinny się znaleźć kolory i faktury jej odpowiadające. Choroby pojawiają się wówczas, gdy energia w domu jest blokowana, ucieka lub przemieszcza się zbyt szybko powodując konflikty i wypadki.

Według feng shui środek domu, mieszkania czy biura powinien być zawsze pusty. Daje to możliwość swobodnego krążenia, przemieszczania się energii.

Poniżej podajemy kilka przykładów, które według feng shui wpływają na zdrowie.

