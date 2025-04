Czakra serca związana jest z odczuwaniem miłości. Powiązana z fizycznym sercem, nazywana jest czasem naszym energetycznym sercem. Jest zlokalizowana w odcinku piersiowym kręgosłupa. Ten ośrodek inspiruje nas do kochania siebie, do dzielenia się miłością z innymi. Jeśli praca tej czakry jest zaburzona, czujemy lęk przed otwarciem się na poziomie uczuciowym. Przyczyną może być przeżycie rozstania, głębokie zranienie w przeszłości, lęk przed odrzuceniem, zranieniem, brak zaufania do innych, ale też do siebie, lęk przed miłością z obawy przed utratą ego. Jeśli czakra pracuje prawidłowo, możemy odczuwać czasami przyjemne mrowienie pośrodku klatki piersiowej, jakby rozlewał się miód. Te doznania mogą być szczególnie silne podczas zakochania.

Które czakry odpowiadają za miłość i przyjaźń?

Kiedy dwie osoby zakochają się w sobie, dwie czakry są w ich systemie szczególnie aktywne: czakra krzyżowa, związana z przyciąganiem fizycznym, energią seksualną, namiętnością oraz czakra serca, związana z miłością, radością, empatią i współczuciem.

Jeśli uczucie jest poważne i utrzymuje się między dwiema osobami dłużej niż kilka miesięcy, więź między dwojgiem osób wzrasta. Bardziej aktywna zaczyna być czakra splotu słonecznego zaczyna być bardziej aktywna u obojga. To ona odpowiedzialna jest za więź emocjonalną z drugim człowiekiem i budowaniem trwałej relacji. Relacji dwóch dorosłych osób, które decydują się na bycie ze sobą, dzielenie się swoimi myślami i uczuciami, odpowiadanie za swoją część związku.

Jeśli poziom namiętności w związku zmniejszy się, osoby, które mają silne połączenie między czakrami splotu i serca będą nadal pozostawać w harmonijnej relacji opartej na miłości i przyjaźni. Im większe harmonijne połączenie między różnymi czakrami (również wyższymi), tym większe poczucie spełnienia w związku.

Po wielu latach relacji, osoby w mniejszym lub większym stopniu wpływają na swój obraz świata, mogą się nawzajem inspirować i dzięki temu dalej rozwijać (nierzadko również poprzez różnice zdań). Nieporozumienia i kłótnie mogą jednak zaburzać harmonijny przepływ energii między dwojgiem ludzi. Dlatego po każdym nieporozumieniu dobrze jest szybko zharmonizować energię, najlepiej poprzez przytulenie i powiedzenie sobie słów miłości. Możesz skorzystać z poniższych ćwiczeń.

Ćwiczenie 1. Jaki jest twój wdech i wydech?

Zwróć uwagę, jak oddychasz. Poczuj każdy wdech i wydech. Jak ci się wdycha i jak wydycha? Która faza oddechu jest dłuższa, a która krótsza? A może są równe?

Wdychanie jest związane z przyjmowaniem energii życiowej. Jeśli twój wdech jest płytki i krótszy od wydechu, może to sugerować, że nie otwierasz się na otrzymywanie, nie przyjmujesz energii życia w takiej ilości, jaką byś mógł (płuca mają dużą pojemność!), nie zasilasz więc w wystarczającym stopniu swojego ciała i jego komórek. Pozwól sobie na dłuższe wdechy, na świadome przyjmowanie energii radości i miłości.

Jeśli krótsze są twoje wydechy, być może obawiasz się uwalniania tego, co stare, trudno ci rozstawać się z ludźmi, miejscami, przedmiotami, boisz się samotności. Wraz z wydechem możesz świadomie uwalniać napięcie i stres, więc dłuższe wydychanie może być dla ciebie techniką odprężania ciała i umysłu.

Jeśli twój wdech i wydech będą tej samej długości, poczujesz się częścią procesu wymiany energii między sobą i światem zewnętrznym. Wdech przechodzi w wydech, a ten w kolejny wdech.

Ćwiczenie 2. Przyjmowanie – wdech

Wdech ma związek z poczuciem obfitości, z pierwszą czakrą (czy mam prawo tu być, czy starczy dla mnie, czy mogę doświadczać obfitości) oraz z czakrą serca (czy zasługuję na miłość, dobro i radość). Obserwuj swoje ciało i myśli, jakie pojawiają się twoim umyśle, kiedy ktoś mówi ci komplement. Czy pozwalasz sobie na przyjęcie go w pełni? Czy odczuwasz radość i szczerze dziękujesz?

Ćwiczenie 3. Oddawanie, dzielenie się – wydech

Zwróć uwagę na to, jak się czujesz, oddając coś lub wyrzucając. Czy trudno ci się rozstać z pismami, ubraniami? Czy trudno ci zakończyć związek, odejść z pracy, innymi słowy zostawić coś, kogoś, jeśli jakaś część ciebie tego chce? Czego możesz się obawiać? Czego możesz się o sobie dowiedzieć, kiedy coś zbierasz i nie możesz czegoś zakończyć? Czy otaczasz się ludźmi, przedmiotami, zajęciami? Czy boisz się samotności? Pofantazjuj, co mogłoby się takiego wydarzyć, gdybyś został sam na „końcu świata”. Czy rzeczywiście byłbyś sam? Pochodzisz ze źródła miłości. Jeśli przeniesiesz uwagę do fizycznego serca oraz czakry serca, poczujesz, że nie jesteś sam. Podstawowa wibracja, która płynie z tych miejsc, to miłość i radość. Podczas świadomego oddechu zanurz swoją świadomość w głąb klatki piersiowej. Poczuj, jak na wydechu uwalniasz napięcie i lęk (możesz wdychać nosem, a wydychać ustami). Pancerz otaczający serce mięknie, przechodzisz przez tę zasłonę, oddzielającą cię od źródła miłości.

Dłoń na sercu

Aby nawiązać lepszy kontakt z czakrą serca i fizycznym sercem, połóż jedną lub obie dłonie pośrodku klatki piersiowej. Oddychaj spokojnie i poczuj, jak ciepło dłoni wnika w twoje ciało i otula serce.

