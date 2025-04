Pszczoły to jedne z najbardziej pożytecznych zwierząt na Ziemi. Te owady żyją na naszym świecie od dziesiątek milionów lat – w bursztynie batyckim znaleziono kopalne pszczoły sprzed 40 mln lat – ludzie zaś nauczyli się wykorzystywać to, co produkują.

Bez pszczół nie byłoby życia – w przyrodzie jedynie około 10-20% roślin nie potrzebuje owadów do rozmnażania. W Polsce głównym zapylaczem jest pszczoła miodna, która zapyla ponad połowę wszystkich roślin. Aby wyprodukować kilogram miodu, te pracowite owady muszą oblecieć aż kilka milionów kwiatów!

Jeśli ludzkość straci pszczoły, będzie musiała sama zadbać o zapylaczy – w wielu regionach Chin już teraz funkcjonują osoby odpowiedzialne za zapylanie roślin. Służą im do tego specjalne miotełki.

A co czerpiemy z pracy pszczół?

Przede wszystkim miód, którego wyróżniamy kilka rodzai, m.in. akacjowy, lipowy, rzepakowy, wrzosowy, gryczany, wielokwiatowy, spadziowy. Sezon na zbieranie tego gęstego, złotego płynu trwa od dwóch do trzech miesięcy.

Wosk, który jest podstawowym budulcem w ulu, człowiek wykorzystujedo produkcji świec, pasty do butówi produktów kosmetycznych.

Kit pszczeli – według medycyny ludowej – pomaga na wiele dolegliwości. Wykorzystywany w apiterapii służy do wyrabiania kropli, maści, tabletek, nalewek i wyciągów, a stosuje się go w stanach zapalnych gardła i dziąseł, po wyrwaniu zęba, przy paradontozie, w leczeniu oparzeń i trudno gojących się ran, w leczeniu chorób skórnych, grzybic, trądziku, hemoroidów oraz zakażeń bakteryjnych. Kit poleca się ponadto wrzodowcom, zapobiega infekcjom bakteryjno-wirusowym, działa przeciwalergicznie i wzmacnia odporność organizmu.

Pyłek kwiatowy zmieszany z miodem ma pomagać przy anemii, usuwać zmęczenie i zniechęcenie, wzmagać odporność, działać antybakteryjnie, a także poprawiać samopoczucie. Najlepiej trzy razy dziennie połykać łyżkę pyłku zmieszaną z łyżką miodu.

Mleczko pszczele uważa się za środek powstrzymujący procesy starzenia. Jest do tego afrodyzjakiem, który pomaga w impotencji u mężczyzn.

Nawet jad pszczeli, który wydziela ona przy bolesnym ukąszeniu, jest korzystny dla naszego zdrowia: działa przeciwzapalnie, łagodzi nerwobóle i pomaga na reumatyzm. Te właściwości pszczół wykorzystuje apipunktura – metoda polegająca na żądleniu pszczół w odpowiednich cyklach i podawanie pacjentowi jadu w zastrzykach.

