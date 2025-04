Bakterie występujące w jelitach

• Mniej kwasotwórcze bacteroides (beztlenowce), które są odpowiedzialne za rozpad substancji w okrężnicy.

Problemy żołądkowe u starszych powstają w wyniku niskiej produkcji kwasu chlorowodorowego w żołądku, wtedy jest więcej miejsca dla rozwoju grzybów i pasożytów. Dieta bogata w tłuszcze i białka sprzyja rozwojowi bacteroides.

• Bardziej kwaśny rodzaj bakterii – bifidobacteria, są korzystniejsze, gdyż produkują organiczne kwasy: octowy, mleczny i foliowy, które odpowiadają za zwiększenie kwasowości w jelitach i przeciwdziałają rozwojowi czynników chorobotwórczych.

Bifidobacteria występują w diecie bogatej w węglowodany, błonnik, a także w napoju z kombuczy.

Życiodajna zawartość

W kombuczy występują kwasy organiczne, witaminy, enzymy, które nadają jej dużą wartość zdrowotną. Zawiera witaminy z grupy B: B1, B2, B6 i B12, które zaopatrują ciało w energię, rozkładają tłuszcze, białka i są ważne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Występuje w niej także witamina C, która wpływa na procesy oczyszczania organizmu i wspomaga działanie układu immunologicznego.

Zobacz też: Jak zrobić napój z kombuczy?

Probiotyczne kwasy organiczne

W kombuczy występują 2 kwasy organiczne, które przywracają zdrową równowagę:

Reklama

kwas mleczny – odpowiada za procesy trawienia i pracę wątroby. Nie występuje w tkankach u osób z nowotworami,

– odpowiada za procesy trawienia i pracę wątroby. Nie występuje w tkankach u osób z nowotworami, kwas octowy – hamuje rozwój chorobotwórczych bakterii.

Inne kwasy organiczne

Do innych cennych kwasów organicznych, produkowanych przez kombuczę, należą:

kwas glukuronowy – normalnie produkowany przez wątrobę, ma właściwości detoksykujące, kwas cytrynowy, kwas szczawiowy – stymuluje energię międzykomórkową, ma właściwości ochronne, kwas jabłkowy – pomaga wątrobie w oczyszczaniu organizmu, kwas glukonowy, kwas masłowy – chroni ściany komórkowe, wraz z kwasem glukonowym wzmacnia ściany jelita, kwasy nukleinowe – RNA, DNA.

Reklama

Kwas glukoronowy, który powstaje w procesie utleniania glukozy, należy do najcenniejszych składników kombuczy. Oczyszcza organizm z toksyn pochodzących z zanieczyszczonego środowiska: pestycydów, herbicydów, spalin itd. Aminokwasy, które są częściami składowymi białek, produkują ważne enzymy, jak np. glutation – silny antyutleniacz, chroniący organizm przed szkodliwym działaniem alkoholu i skutkami zanieczyszczenia powietrza.

Cukier, drożdże i herbata

Kiedy kombucza jest prawidłowo wytwarzana, cukier w całości jest adaptowany przez kwasy organiczne podczas procesu fermentacji, dlatego też kombucza może być spożywana przez diabetyków i chorujących na candide. Ponadto drożdże występujące w kombuczy nie stymulują rozwoju drożdży candida, jako że są to drożdże innego rodzaju., wręcz przeciwnie, chorzy odczuwali ulgę po wypiciu kombuczy. Czarna lub zielona herbata używana jest, jako odżywka dla kultury kombuczy. Jednak ze względu na lepszy wpływ zielonej herbaty na nasze zdrowie, zaleca się używanie właśnie zielonej herbaty.

Zobacz też: Herbatki ziołowe - smaczne i zdrowe!

Metabolizm

Jedną z najważniejszych funkcji kombuczy jest przywracanie równowagi procesom metabolizmu.

Ludzki metabolizm zależy od kwasowo-zasadowej równowagi, która bezpośrednio zależy od naszej diety, środowiska, w którym żyjemy i naszego stanu emocjonalnego. Nasze ciało utrzymuje wszystkie organy na podobnym poziomie pH.

Na przykład pH komórek może zostać zaburzone przez toksyny, które czynią środowisko bardziej kwaśnym. Ciało pozbywa się kwasów toksycznych różnymi sposobami, np. za pomocą oddychania. Dlatego też głębokie wdechy i wydechy są lecznicze – wpływają na zwiększenie zasadowości krwi. Innym sposobem jest wypłukanie toksyn. A kombucza stymuluje usuwanie z naszego organizmu toksyn przez nerki.

Co jeszcze?

Wątroba jest niezbędna do życia. Ma zdolność regeneracji i pełni szereg ważnych funkcji w naszym organizmie: pomaga w trawieniu, magazynuje ważne witaminy i minerały, bierze udział trawieniu białek, tłuszczów i węglowodanów, odzyskuje czerwone krwinki, usuwa toksyny. Kombucza natomiast wzmacnia wątrobę, pomaga w regulacji pH krwi, która jeśli ma odczyn zasadowy, wówczas jest nieprzyjaznym środowiskiem dla chorobotwórczych bakterii.

Analiza książkowa

Dotychczas na światowym rynku można znaleźć około 300 tytułów, w których działanie kombuczy poddano gruntownej analizie. Badania prowadzono głównie w Rosji i Niemczech przez cały XX wiek. Dzięki tym badaniom rozwinięto terapię przeciwnowotworową opartą właśnie na kombuczy. W Polsce pojawiła się książka Haralda Tietze pod tytułem „Kombucza – cudowny grzyb”, która kompleksowo analizuje wpływ kombuczy na ludzkie zdrowie.