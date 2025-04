Niektórzy nie mogą się od nich opędzić w ciepły wieczór, inni nie są dla komarów interesującym kąskiem. Dlaczego komary nie atakują wszystkich jednakowo? Odpowiedź być może znaleźli naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, którzy opublikowali pracę na ten temat w naukowym piśmie „Nature Communication”.

Pomarańczowy, czerwony i czarny przyciągają komary

Naukowcy pod kierunkiem neurobiologa Jeffreya Riffella odkryli, że komary są szczególnie zwabiane przez kolory czerwony, pomarańczowy i czarny, ale też cyjan. Trzymają się za to dalej od zielonego, fioletowego, błękitnego i białego.

Co więcej, skórę trzeba zasłaniać (najlepiej materiałem w niemile widzianych przez te owady barwach), bo komary odbierają skórę jako czerwoną, co w połączeniu z wydychanym przez nas dwutlenkiem węgla jest dla komarów informacją, gdzie znaleźć źródło pożywienia. Badacze uważają, że komary najpierw kierują się wykryciem CO 2 , a następnie skupiają na kolorach, by dotrzeć do żywiciela.

Aby dojść do takich wniosków, autorzy badania przeanalizowali ponad 1,3 mln trajektorii komarów w wykorzystaniem specjalnego systemu śledzenia 3D w czasie rzeczywistym i tunelu, które umożliwiły kontrolowanie wyborów wzrokowych i zapachowych komarów.

W przypadku gryzących owadów, takich jak komary, muchy tse-tse i Triatominae, wzrok odgrywa zasadniczą rolę w różnych zachowaniach, w tym w kontrolowaniu lotu, śledzeniu obiektów w celu znajdowania żywiciela lub nektaru oraz lokalizowaniu miejsc składania jaj. Bodźce wzrokowe, które pośredniczą w tych zachowaniach, są integralnie powiązane z innymi sygnałami związanymi z gospodarzem, takimi jak zapach i ciepło - uważają autorzy badania w „Nature Communication”.

Naukowcy przypominają rzecz wiadomą już wcześniej, że komary chętnie lecą do ciemnych obiektów o wysokim kontraście, co doprowadziło do powstania czarnych pułapek. Dodatkowo są zwabiane parowaniem przez skórę i innymi związkami, wydzielanymi przez człowieka.

Co odstrasza komary?

Pierwsze komary mogą pojawić się już w marcu i kwietniu, jednak bardziej zaczynają dokuczać właśnie teraz, w maju. Przy czym szczyt ich aktywności jeszcze przed nami. Przypada na czerwiec i lipiec. Aby uniknąć ataku komara, oprócz założenia białego, fioletowego czy błękitnego ubrania, możesz też:

stosować chemiczne środki odstraszające na skórę,

odstraszające na skórę, naturalne zapachy: cytryny, goździki, cynamon, miętę, bazylię ,

, zażywać witaminę B – zapach wydzielany wtedy przez skórę nie odpowiada komarom,

– zapach wydzielany wtedy przez skórę nie odpowiada komarom, stosować moskitiery ,

, gasić światła przez otwarciem okien,

przez otwarciem okien, zasadzić rośliny odstraszające komary: miętę, komarzycę, geranium, koper włoski, lawenda, kocimiętka.

Źródło:

J.A. Riffell i inni, The olfactory gating of visual preferences to human skin and visible spectra in mosquitoes, doi: 10.1038/s41467-022-28195-x.

