Szukając dla siebie najlepszego sposobu leczenia, nie należy zapominać, że lekarzem jest zawsze nasze ciało, dlatego należy dostosować terapie do jego potrzeb. Słuchając podszeptów naszego brzucha i wątroby, najszybciej wrócimy do zdrowia. Terapia oparta o nasze indywidualne potrzeby będzie najskuteczniejsza.

Metody uzdrawiające – podział

Sehr Kahil King w „Natychmiastowym uzdrawianiu” napisał: „Najlepszą drogą prowadzącą do osiągnięcia pozytywnych rezultatów jest zrozumienie, jak działa uzdrawianie (...), przyjrzyjmy się zestawieniu metod uzdrawiających stosowanych na świecie. Warto zauważyć, że wiele z nich często przynosi rezultaty w uzdrawianiu takich samych schorzeń.

Reklama

Metody fizyczne – zioła, lekarstwa, dieta, suplementy, chirurgia i nastawianie kości, kręgarstwo i masaże, ćwiczenia, głębokie oddychanie, lewatywy i płukanie okrężnicy, posty, elektryczność i magnetyzm. Metody emocjonalne – uczucie i uwaga, śmiech i zabawa, uwolnienie gniewu, konfrontacja z lękiem, przebaczenie, barwy, aromaty i muzyka. Metody mentalne – placebo, hipnoza i autohipnoza, terapia poprzez rozmowę, kierowana wyobraźnia, wizualizacja, pozytywne myślenie, afirmacje i medytacje. Metody duchowe/metafizyczne – piramidy i kryształy, oczyszczanie aury i chirurgia psychiczna, terapeutyczny dotyk, homeopatia i kwiatowe remedia, akupunktura, akupresura i kinezjologia, telepatia i radiestezja, modlitwy, uzdrawianie wiarą, odzyskiwanie duszy i spontaniczna reemisja.

Warto wiedzieć: Czym jest uzdrawianie duchowe?

Reklama

Którą metodę uzdrawiania wybrać?

To naprawdę zdumiewające. Jeśli ciało może zostać uzdrowione za pomocą wszystkich tych metod, a istnieje niezliczona ilość dowodów na poparcie skuteczności każdej z nich, to wydaje się oczywiste, że każda z tych metod jest tylko środkiem, dzięki któremu działa rzeczywisty proces uzdrawiania. Żadna teoria dotycząca uzdrawiania nie może zostać uznana za ostateczną, dopóki inna również daje efekty. Tak więc podczas uzdrawiania dzieje się coś innego lub coś więcej, niż głoszą teorie.

(...) Niezależnie od rodzaju dysharmonii, o której mówimy, niezależnie od rodzaju choroby, niezależnie, czy dany stan jest przede wszystkim mentalny, czy też ściśle fizyczny, zawsze występuje przy nim pewien stopień napięcia fizycznego. Czasami mówi się, że niektóre choroby są wywoływane przez napięcie, ale ogólnie uważa się, że to choroba powoduje napięcie. A co, jeśli napięcie jest przyczyną wszystkich chorób? Chciałbym jednak zaryzykować inne stwierdzenie. Gdyby tak było, to jedyne, co trzeba by było uczynić, aby poprawić zdrowie i zapobiec chorobom, to uwolnić napięcie.

Polecamy: Medycyna naturalna - uzdrawianie czy oszustwo?

Fragment książki Stanisława Karolewskiego „Pokonałem raka. 9 sposobów, dzięki którym wyzdrowiałem” (Studio Astropsychologii, 2013). Tytuł, lid i śródtytuły pochodzą od redakcji. Publikacja za zgodą wydawcy.