Trzy podstawowe rodzaje miodu

Miody klasyfikowane są pod względem źródła pochodzenia, sposobu odbierania i przygotowywania na sprzedaż. W zależności od surowca, z jakiego powstał miód, wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje:

Reklama

miody nektarowe (kwiatowe),

spadziowe;

mieszane (nektarowo-spadziowe).

Reklama

Ilość odmian miodów nektarowych może być teoretycznie taka sama jak ilości gatunków roślin nektarodajnych. Jednak większość z nich występuje zbyt rzadko lub daje niewystarczające ilości nektaru, aby możliwe było uzyskanie miodu. Dlatego w obrocie handlowym występuje od kilku do kilkunastu odmian miodów, charakterystycznych dla danego kraju lub regionu.

Zobacz też: Co znajdziemy w miodzie?

Jaki miód można dostać w Polsce?

W polskich warunkach najłatwiej dostępne są miody: rzepakowy, akacjowy, lipowy i gryczany. Rzadziej można nabyć miód wrzosowy, mniszkowy, malinowy i koniczynowy. Miody mieszane, zwane wielokwiatowymi, wytworzone są bez istotnej przewagi jednego z gatunków roślin i występują najczęściej.

Barwna kolorystyka miodów

Spośród miodów spadziowych wyróżniamy: miody ze spadzi iglastej, liściastej i mieszane. Ich cechą charakterystyczną jest ciemny kolor, często z brązowym lub zielonkawym zabarwieniem.

Kolorystyka miodów nektarowych jest bardzo zróżnicowana i waha się od niemal białego (akacja, malina), przez różne odcienie żółci (rzepak, lipa, koniczyna), aż po brunatne, ciemnoczerwone (gryka) i brązowe (wrzos).

O produkcji słów kilka

Inny system klasyfikacji opiera się na sposobie produkcji i przygotowania do sprzedaży.

Najpowszechniej występują miody odwirowane, czyli odcedzone od plastra i przefiltrowane. Spotykamy miody płynne (tzw. patoka), skrystalizowane (tzw. krupiec)

i kremowane. Ostatni z nich cieszy się coraz większą popularnością ze względu na konsystencję, dzięki której łatwo rozsmarowuje się na pieczywie. Kremowanie polega na homogenizacji miodu podczas procesu krystalizacji.

Ostatnio spotykane są też miody plastrowe – sprzedawane wraz z kawałkami plastra pszczelego. Taka nieprzetworzona postać ma największe właściwości zdrowotne. Miody te można nabyć bezpośrednio od pszczelarzy, na targach pszczelich i targach medycyny naturalnej oraz w sklepach specjalistycznych.

Zobacz też: Apiterapia, czyli leki z pszczelej apteki

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info