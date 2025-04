Masowanie kamieniami

Profesjonalne salony kosmetyczne są wyposażone w gabinety masażu, gdzie wykwalifikowani masażyści wykonują szereg masaży począwszy od klasycznych po bardziej specjalistyczne, takie jak: lecznicze, sportowe, wyszczuplające, na masażach relaksacyjnych kończąc.

Do ostatniej grupy należy masaż gorącymi kamieniami, który jest doskonałym sposobem na relaks i odprężenie –szczególnie po długim wysiłku fizycznym i ogólnym braku energii życiowej.

Energia a masaż

W ciele człowieka umieszczone są czakry, czyli ośrodki energii, które połączone są ze sobą kanałami energetycznymi biegnącymi wzdłuż osi całego ciała. Filozofia masażu gorącymi kamieniami opiera się układaniu kamieni zgodnie z przebiegiem pola energii, dzięki czemu usprawnia się przepływ energii przez organizm człowieka.

Jakie kamienie?

Masaż gorącymi kamieniami wykonuje się kamieniami z czarnego bazaltu. Kamienie mają różny kształt, lecz ich powierzchnia jest bardzo gładka, co ułatwia przemieszczanie ich na skórze pacjenta. Przed samym zabiegiem kamienie rozgrzewa się do temperatury 50 stopni Celsjusza w specjalnych podgrzewaczach do kamieni.

Masaż gorącymi kamieniami – efekty

Masaż gorącymi kamieniami przeznaczony jest przede wszystkim dla osób przemęczonych, gdyż zabieg rozluźnia napięte mięśnie i stawy. Osoby potrzebujące głębokiego relaksu i odprężenia całego ciała szczególnie korzystają na terapii kamieniami, ponieważ rytuał masażu neutralizuje negatywną energię. Dzięki temu już w trakcie zabiegu człowiek odzyskuje dobre samopoczucie i równowagę psychiczną.

Co więcej, zabieg pozytywnie wpływa na cały układ krwionośny i limfatyczny, gdyż masaż gorącymi kamieniami ułatwia dopływ krwi oraz zmniejsza jej opór w tętnicach ułatwiając tym samym pracę serca.

Połączenie gorących kamieni bazaltowych z profesjonalnymi technikami masażu mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu człowieka, pozostawiając ciało głęboko zrelaksowane i odprężone.

Masaż gorącymi kamieniami pomaga także w walce z cellulitem oraz ułatwia oddychanie skóry dzięki usuwaniu z niej szkodliwych toksyn.