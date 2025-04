fot. Fotolia

Masaż lodem dla zdrowia i urody



Kilogramowa bryła lodu ze specjalnym uchwytem to przedmiot używany przez kosmetologów i rehabilitantów podczas profesjonalnych zabiegów spa, które korzystnie wpływają na kondycję całego organizmu. Mowa tu o masażach lodem, docenianych przez wszystkich tych, którym zależy na świetnym wyglądzie, zdrowiu i dobrej formie.

Regeneracja mięśni, poprawa jędrności skóry i świetne efekty rehabilitacyjne – to tylko niektóre z właściwości masażu lodem. Sam zabieg to hit w salonach odnowy biologicznej i gabinetach rehabilitacji, który łączy w sobie walory lecznicze i regeneracyjne z wysoką efektywnością w poprawie kondycji skóry ciała.

– Masaż lodem ma bardzo szerokie zastosowanie. Jest on przede wszystkim krioterapeutyczny, działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie oraz wspomaga pracę serca i układu oddechowego. Ponadto idealnie redukuje tkankę tłuszczową, jest też efektywnym masażem sportowym – mówi Katarzyna Malaga-Michałowska, manager Chillout SPA.

Lód pogromcą cellulitu



Lodowy masaż, jako przebój kosmetyczny, doceniają wszystkie panie, które na co dzień borykają się z cellulitem. Niedotlenione i nieoczyszczone z toksyn komórki skóry poprzez kontakt z lodem stają się lepiej ukrwione, co przyczynia się do dalszej stymulacji mikrokrążenia. Lód wspomaga również odchudzanie dzięki pobudzaniu masowanych miejsc, które utrzymuje się jeszcze długo po zabiegu. Masaż lodem to również rozwiązanie dla kobiet, które niedawno urodziły dziecko i pragną przywrócić rozciągniętej skórze elastyczność i zdrowy wygląd.

Idealna rehabilitacja



– Zabieg ten jest także niezwykle pomocny w leczeniu osób, które zmagają się z chorobą zwyrodnieniową stawów – dodaje Katarzyna Malaga Michałowska. – Ponadto zimny lód wspomaga przepływ krwi żylnej w organizmie, co jest zbawienne dla osób z chorobami serca. Przyspieszenie metabolizmu zwiększa ilość krwi bogatej w tlen, a to z kolei redukuje następstwa chorób układu oddechowego. Zimny masaż pobudza też układ nerwowy i sprzyja głębokiej relaksacji.

Ulga i regeneracja dla mięśni



Lodowe masaże służą również zawodowym sportowcom i osobom aktywnym. Wpływają na powysiłkową odnowę mięśni, zmniejszają odczuwanie bólu i zapobiegają powstawaniu obrzęków. Poprzez kontrolowane oziębienie ciała hartują je, co dodatkowo zwiększa odporność całego organizmu.

Metabolity wysiłku, nazywane popularnie kwasem mlekowym, zostają usunięte dzięki kontaktowi skóry z lodem, co szybko poprawia kondycję całego ciała. Masaż lodem zwiększa również ukrwienie tkanek okołostawowych, pozwalając na odpowiednie odżywienie stawów i szybki powrót do formy.

