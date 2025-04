Właściwości lecznicze rumianku pozwalają na jego szerokie zastosowanie w ziołolecznictwie. Najcenniejsze są kwiaty rumianku, z których suszu najczęściej przyrządza się napar. Picie rumianku pomoże w wielu dolegliwościach, ale nie należy przesadzać z ilością wypitych herbatek rumiankowych.

Spis treści:

Właściwości rumianku zgromadzone są w jego kwiatach. Kwiaty rumianku są bogate w witaminy i minerały, posiadają cenne flawonoidy i poliacetyleny, fenolokwasy, fitosterole, związki śluzowe i kumarynowe, cholinę, spiroeter. Dzięki tak bogatemu składowi, rumianek posiada właściwości lecznicze i dlatego tak chętnie po niego sięgamy.

Oto cenne właściwości rumianku:

Rumianek hamuje wydzielanie histaminy, dlatego warto stosować rumianek na oczy przy zapaleniu spojówek u dorosłych, a także przemywać skórę wacikiem przy alergiach skórnych.

Składniki rumianku działają ściągająco i antyseptycznie, dlatego możesz przemywać nim oczy. Pamiętaj jednak, że rumianek może uczulać. Przed próbą wykorzystania tych właściwości rumianku najlepiej przeprowadź próbę uczuleniową.

Rumianek posiada właściwości rozjaśniające, dlatego jest to naturalny sposób na to, by rozjaśnić włosy o 1 - 2 tony. Rumianek znajduje się w składzie wielu kosmetyków do pielęgnacji włosów.

Rumianek zapobiega powstawaniu łupieżu i sprawia, że włosy stają się błyszczące. Odżywia też cebulki, dzięki czemu zapobiega ich wypadaniu.

fot. Adobe Stock, Pixel-Shot

Rumianek wspomaga trawienie, dlatego picie rumianku po sytym obiedzie to dobry sposób na dolegliwości trawienne. Zioła na trawienie wspomagają organizmu w rozkładzie zjedzonych substancji. Rumianek zapobiega też nadmiernemu wydzielaniu soku żołądkowego, działa przeciwzapalnie na błony śluzowe żołądka. Można go też stosować w chorobie wrzodowej.

Rumianek w mieszance z pektynami z jabłek pomaga też ulżyć dzieciom w biegunkach, a w mieszance z innymi ziołami (lukrecją, fenkułem i webreną) chroni przed kolkami niemowlęcymi.

Choć te właściwości rumianku zostały potwierdzone badaniami naukowymi, przed zastosowaniem rumianku u dziecka lepiej skonsultować ten pomysł z lekarzem.

Rumianek przyspiesza przemianę materii i odnowę komórek w skórze, dzięki czemu drobne rany szybciej się goją. Na rany warto stosować go w postaci kremu, maści lub żelu.

Olejek z kwiatów rumianku działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie.

Wywary z rumianku można też stosować zewnętrznie w celu łagodzenia objawów egzemy. Co ciekawe wykazano, że rumianek wykazuje aż 60% skuteczności tradycyjnie stosowanego na egzemę kremu ze sterydami (0,25% hydroksykortyzonem).

Żeby wykorzystać tę właściwość rumianku, warto zastosować też kremy z wyciągami z tej rośliny. Bardzo ważne jest przeprowadzenie próby uczuleniowej, bo zamiast pomóc krem może zaostrzyć objawy AZS.

Rumianek posiada właściwości rozluźniające, to jeden z naturalnych sposobów na uspokojenie. Odprężenie przyniesie kąpiel z dodatkiem naparu z rumianku, a także popijanie herbaty z rumianku.

Udowodniono, że rumianek poprawia jakość snu.

Suszone kwiaty włożone w poszewkę poduszki pomogą za to uspokoić nerwy i spokojnie zasnąć.

Ułatwia oddychanie przy infekcjach górnych dróg oddechowych - szczególnie pomocne są inhalacje rumiankiem. Wystarczy przygotować napar z rumianku (zalać gorącą wodą 2 łyżeczki suszu). Następnie wlej napar do gorącej wody i pochyl się nad garnkiem, nakrywając głowę ręcznikiem.

Na ból gardła pomoże także płukanie go naparem z rumianku. Gardło płucz naparem ostudzonym do temperatury ciała kilka razy w ciągu dnia. Podobne są właściwości szałwii.

Warto wiedzieć, że rumianek może potencjalnie wchodzić w interakcję z lekami, dlatego na czas kuracji lepiej zaprzestać picia rumianku. Nie ma informacji na temat konkretnych leków, które reagują z rumiankiem, ale to częsty przypadek we wszystkich ziołowych środkach i zawsze należy zachowywać ostrożność.

Rumianku powinny unikać też:

Nie określono, jaka ilość rumianku jest bezpieczna do spożycia w ciągu doby, natomiast najlepiej nie przekraczać 3 - 5 filiżanek w ciągu dnia. Jeśli pijesz rumianek w ciąży, obserwuj swój organizm.

Bezpieczeństwo zastosowania rumianku u noworodków i małych dzieci nie zostało potwierdzone, lepiej więc zachować w tym wypadku ostrożność i skonsultować wątpliwości z lekarzem.

Stosując wywary z rumianku do przemywania oczu, bądź szczególnie ostrożna. Reakcje alergiczne po takiej ekspozycji są wyraźnie częstsze.

Rumianek może uczulać oraz dawać odczyny krzyżowe z innymi uczulającymi pyłkami. Zachowaj ostrożność, jeśli wiesz, że jesteś podatna na uczulenia.

Na podstawie artykułu opublikowanego pierwotnie 29.01.2021 przez Beatę Jasinę-Wojtalak.