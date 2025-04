Mechanizm samouzdrawiania naszego ciała korzysta z każdej możliwej okazji do regeneracji, a odwracanie ciała do góry nogami wydaje się być sprzyjającą temu okazją.

Siła grawitacji, działając na odwrócone do góry nogami ciało:

usprawnia krążenie krwi i przepływ limfy,

mięśnie zostają odżywione i są lepiej napięte,

zostają odżywione i są lepiej napięte, podnosi się aktywność umysłowa,

minimalizuje się czas regeneracji sił po intensywnym wysiłku,

poprawia się nasz wygląd, przywrócony zostaje nasz naturalny wzrost,

zmniejsza się efekty procesu starzenia , wywołanego działaniem grawitacji, gdy pozostajemy w normalnej pozycji,

, wywołanego działaniem grawitacji, gdy pozostajemy w normalnej pozycji, przywrócona zostaje dobra forma fizyczna.

Limfa

Układ limfatyczny oczyszcza się i przywrócona zostaje równowaga płynów. Limfa w odróżnieniu od krwi płynie dużo wolniej (w 24 godziny przepływa około 2 litrów), w zależności od skurczów mięśni, które ją napędzają. Im bardziej skuteczny jest przepływ limfy, tym efektywniej są usuwane toksyny z ciała i wzmacnia się system odpornościowy. Zwiotczałe lub nieruchome mięśnie powodują zatrzymanie przepływu limfy, która może zatrzymać się w tkankach, co później odczuwamy jako zatrzymanie wody. Wówczas czujemy się ociężali i ospali.

Intensywny wysiłek powoduje wytwarzanie kwasu mlekowego, dwutlenku węgla i ich odkładanie się w mięśniach, odczuwalne w postaci zakwasów. Im szybciej szkodliwe produkty zostaną usunięte z naszego organizmu, tym lepiej będziemy się czuli.

Odwróć ciało do góry nogami!

Kiedy odwracamy nasze ciało do góry nogami, naciągają się nasze mięśnie i powiększają się przestrzenie między stawami podporowymi. Pobudza to przepływ krwi do miękkich tkanek stawów, pozwalając się im zregenerować i przywrócić naturalną ruchliwość.

Pozycja do góry nogami, wykorzystując naszą wagę ciała, pozwala na naturalne naciągnięcie ciała i rozciągnięcie kręgosłupa. Zgodnie z filozofią jogi, prawdziwy nasz wiek odzwierciedla elastyczność kręgosłupa. Kręgi mają szansę się zregenerować, wzrasta ich elastyczność, gibkość i zakres ruchów. Dzięki temu poprawia się nasza postawa. Jest to metoda na walkę z bólami pleców. Ponadto badania udowodniły pozytywny wpływ tego rodzaju ćwiczeń na m.in. wypadnięcie dysku, kręgozmyk, zapalenie lędźwi z rwę kulszową. Dla lepszej ochrony stawów wzmacniają się więzadła, dotleniają się organy.

Siła pleców zależy w dużej mierze od siły brzucha. Ćwiczenie mięśni brzucha, gdy nogi znajdują się dużo wyżej niż głowa i wykonywanie skłonów wbrew sile grawitacji, wzmacnia mięśnie brzucha.

Pozycje odwrócone poprawiają obieg żylny krwi. Dzięki odwróceniu naturalnej pozycji krew żylna płynie do serca bez wysiłku. Opadanie krwi zgodnie z siłą grawitacji odciąża i oczyszcza żyły kończyn dolnych zapobiegając zastojom krwi.

Nacisk organów brzusznych na przeponę ćwiczy ten mięsień i dodatkowo powoduje masaż serca. Poprawia się pojemność pompowa serca i jego kurczliwość. Dzięki temu mięsień serca lepiej funkcjonuje. Jak potwierdziły badania ultrasonograficzne, pomimo odwrócenia ciała, krew stale dostarczana jest do nóg.

Znaczne polepszenie cyrkulacji mózgowej powoduje dopływ świeżej krwi do mózgu. Dzieje się to bez wzrostu ciśnienia oraz prędkości przepływu krwi. Zapobiega to m.in. demencji i apopleksji.

Górne drogi oddechowe są oczyszczane, dzięki czemu nos i zatoki odblokowują się. Krew napływająca do zatok jamy ustnej i obszaru gardła odżywia je, poprawiając stan błon śluzowych. Zapobiega to infekcjom gardła i leczy chroniczne zapalenia zatok.

W związku z nasileniem obiegu żylnego poprawia się obieg płucny krwi oraz otwarcie naczynek włosowatych. W miarę regularnej praktyki zwiększa się pojemność płuc i poprawia natlenienie krwi.

Ustaw swoje organy

Oprócz przywracania prawidłowej postawy ciała, utraconej z powodu zmniejszania się odległości między kręgami ciała, ćwiczenia te pomagają w przywróceniu prawidłowego miejsca organów wewnętrznych, które w wyniku działania siły grawitacji u niektórych osób mogą opadać. Zmiana ułożenia narządów wewnętrznych jest przyczyną problemów z trawieniem i usuwaniem toksyn, natomiast pozycja do góry nogami pomaga w przesunięciu organów na właściwe miejsca. W takiej sytuacji dobrym uzupełnieniem tych ćwiczeń będzie chińska formuła Bu zhong yi qi tang.

