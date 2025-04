Komu zaleca się jedzenie pyłku?

Pyłek poleca się:

Reklama

osobom przy wzmożonym wysiłku fizycznym i umysłowym,

rekonwalescentom ,

, osobom osłabionym,

ludziom starszym ,

, dzieciom.

Reklama

Zobacz też: Czy wiesz jak jeść pyłek kwiatowy?

Pyłek i jego liczne zalety dla zdrowia

Pyłek stosowany jest w lecznictwie i profilaktyce. Wykorzystuje się jego właściwości przeciwzapalne, odtruwające, przeciwalergiczne i adaptogenne.

Zawarte w pyłku polifenole i kwercetyna mają właściwości antyoksydacyjne, obniżają poziom cholesterolu we krwi a wraz z magnezem działają przeciwmiażdżycowo. Magnez działa też uodparniająco, a selen, mangan i cynk warunkują prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego. Żelazo, miedź, kobalt i mangan zapobiegają niedokrwistości, a cynk chroni przed chorobami włosów i reguluje działanie insuliny.

Pyłek działa odtruwająco, przyśpiesza regenerację tkanek uszkodzonych przez trucizny, działa osłonowo. Wykazuje też działanie antybiotyczne, tłumaczone rozkładanym z glukozy nadtlenkiem wodoru.

W praktyce klinicznej pyłek stosuje się w chorobach przewodu pokarmowego, w zaburzeniach metabolizmu, chorobach nerwowych i psychicznych.

Należy pamiętać, że u niektórych osób pyłek może nie być tolerowany i wywoływać objawy alergii. Dotyczy to najczęściej produktu z domieszką pyłków traw lub zarodników grzybów, co zdarza się rzadko.

Zobacz też: Dlaczego warto jeść pyłek kwiatowy?

Marcin Kijak, Twoje-zdrowie.info