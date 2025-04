Co nieco o dotyku

Reklama

Jako dorośli ludzie codziennie korzystamy z naszego ciała, dbamy o nie, dostarczając odpowiedniej ilości ruchu, pielęgnujemy je, a ono w zamian odwdzięcza się prawidłowym funkcjonowaniem. Jednak na ciało człowieka ma wpływ również jego samopoczucie psychiczne. Wszelkie stresy dnia codziennego, negatywne myślenie i emocje znajdują odbicie w spiętych mięśniach, bólu, przykurczonych ścięgnach. Dlatego tak ważne jest, aby systematycznie dbać o swoje ciało, dostarczając mu doświadczenia dotyku pełnego miłości, energii i ciepła.

Zobacz też: Wskazania do masażu - kiedy warto masować?

Co wiesz o masażu Ma-Uri?

W trakcie masażu Ma-Uri łagodnie i z miłością traktowane jest nasze ciało. Swobodnie i lekko usuwane są napięcia i blokady. Najpierw delikatnymi, swobodnymi ruchami, później bardziej intensywnie. Rozmasowywane są mięśnie, uruchamiany każdy staw, uelastyczniane są ścięgna.

Całe ciało staje się podatne i otwarte na zmiany, a to ma odzwierciedlenie w codziennym życiu, przy dokonywaniu wyborów, podejmowaniu decyzji. Podczas masażu Ma-Uri ciało odblokowywane jest również energetycznie, przywracany jest prawidłowy obieg energii w organizmie.

Za pośrednictwem masażu ciało jest przygotowywane i chętne do wyzdrowienia. Czuły i delikatny dotyk w trakcie Ma-Uri prowadzi do tego, iż człowiek emocjonalnie i mentalnie wspiera cały proces. W ciele budzą się siły, potrzebne do samouzdrawiania organizmu.

Reklama

Dobrze jest w optymalny sposób zaspokajać podstawowe potrzeby dotyku, systematycznie korzystając z masażu. Dać sobie trochę ciepła i łagodności, traktować swoje ciało z należnym mu szacunkiem.