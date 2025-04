Napar z czarnego bzu – jak go przygotować?

Dwie łyżki stołowe kwiatów należy zalać litrem wrzącej wody, przykryć i zostawić do naciągnięcia. Wlać do wanny z przygotowaną już ciepłą wodą przecedzony napar, dwa litry przegotowanego zimnego mleka oraz dwie łyżki oliwy. Pozostać w wannie około 10 minut.

Kąpiel nagietkowa – pomoc dla szorstkiej skóry!

Szorstką i przesuszoną (np. nadmiernym opalaniem) skórę nawilży kąpiel nagietkowa. Dwie torebki suszonych kwiatków nagietka zalać 1 l wrzątku. Pozostawić pod przykryciem na około 20 minut. Przecedzić, dodać trzy łyżki naturalnego miodu. Wlać do wanny z ciepłą wodą.

Ratunek dla suchej skóry

Dla skóry suchej warto jest zastosować następujący kosmetyk. Do wyparzonej butelki wlać następujące składniki: 10 łyżeczek oleju sezamowego, 5 – oleju rycynowego, 2 – oleju z nasion pszenicy, dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego (np. lawendowego, konwaliowego). Przed użyciem mocno wstrząsnąć. Tak wykonany olejek natłuszcza skórę.

Czy Twoja skóra jest zmęczona?

Na zmęczoną skórę ujędrniająco wpływać będzie następujący olejek: Do butelki wlać pół szklanki oliwki dla dzieci, dodać 2 łyżki kwiatu arniki. Odstawić w ciepłe miejsce na około dwa tygodnie i codziennie wstrząsać. Po tym czasie przefiltrować przez gęstą gazę i wymieszać z 20 łyżeczkami olejku migdałowego.

Do kąpieli można też użyć orzeźwiającego olejku z pomarańczy lub regenerującego skórę wyciągu z aloesu.

Skórę tłustą dobrze oczyści kąpiel z dodatkiem ½ litra octu winnego.

