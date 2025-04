Masaż klasyczny to popularna forma masażu, w obrębie którego można wyróżnić masaż leczniczy, relaksacyjny, pobudzający. Różnią się one intensywnością i formą.

Masaż relaksacyjny

W masażu relaksacyjnym używane są techniki łagodne o powolnych długich ruchach mających na celu uspokojenie i wyciszenie pacjenta. Jego założeniem jest odprężenie, orzeźwienie organizm po wysiłku fizycznym, stresie.

Masaż relaksacyjny w połączeniu z olejkami zapachowymi zarówno tymi wcieranymi w ciało jak i tymi unoszącymi się w powietrzu nosi nazwę masażu aromaterapeutycznego. W zależności od zastosowanej kompozycji zapachowych olejków, terapia może mieć działanie relaksacyjne, pobudzające, antystresowe, uspokajające.

Masaż leczniczy

Do masażu leczniczego należy masaż rehabilitacyjny. Połączony jest on z różnymi technikami rehabilitacji wykonywanymi w ramach terapii po urazie, operacji, wypadku.

Jedną z metod leczniczych jest masaż segmentarny lub inaczej neuroodruchowy. Jest to masaż oparty na powiązaniach pomiędzy dermatomem (pasmem) skóry, tkanki podskórnej i tkanki mięśniowej oraz naczyniami i narządami wewnętrznymi unerwianymi przez nerwy wychodzące z tego samego segment rdzenia kręgowego.

Masaż izometryczny jest to forma masażu rehabilitacyjnego. Polega na intensywnym masowaniu mięśni podczas skurczu izometrycznego, co sprzyja rozwojowi masy i siły mięśniowej. Ma zastosowanie u chorych z zanikami mięśniowymi oraz u sportowców, chcących poprawić swoją masę mięśniową.

Masaż sportowy

Podczas tego masażu siłę poszczególnych technik dostosowuje się do indywidualnej potrzeby sportowca oraz rodzaju dyscypliny sportowej jaką zawodnik uprawia. Celem masażu sportowego jest zapobieganie objawom patologicznym, które mogą powstać w wyniku dużych przeciążeń występujących w sporcie wyczynowym.

Masaż dostawowy

Jest to masaż, który skupia się tylko na aparacie stawowym, czyli więzadłach torebce stawowej, mięśniach otaczających staw oraz powierzchni stawowych. Inna jego nazwa to masaż centryfugalny.

Masaż bańkami jest również zaliczamy do masażu leczniczego. Wykorzystuje on metodę wytwarzania ujemnego ciśnieniem na skórze. Należy wytworzyć ujemne ciśnienie w bańce i zassać skórę oraz tkankę podskórną. Dobroczynne działanie tego masażu wynika z oddziaływania mechanicznego i odruchowego na tkanki.

Masaż klasyczny

Techniki masażu klasycznego skupiają się na układzie kostno-mięśniowym. W przeciwieństwie do drenażu limfatycznego masaż klasyczny w małym stopniu przyspiesza krążenie płynów znajdujących się w tkankach.

Drenaż poprawia przepływ limfy w naczyniach chłonnych i jest dobrą metodą do leczenia obrzęków, wysięków limfatycznych, a także siniaków. Masaż ten połączony z pewnymi technikami łącznotkankowymi i technikami masażu klasycznego, działa wyszczuplająco.

Masaże orientalne

Istnieje również kilka rodzajów masaży orientalnych, pochodzących z różnych rejonów świata. Są to np. masaż polinezyjski, chiński, tybetański, tajski, japoński (Shiatsu).

Wszystkie te masaże traktują człowieka holistycznie, zwracają uwagę nie tylko na ciało, ale także na ducha. Masaż poprawia kondycję fizyczną, a także stan ducha i intelektu. Działanie ich nie jest do końca wyjaśnione, jednak prawie wszystkie z nich mówią o przywróceniu swobodnego przepływu energii przez ciało. Masaż ma za zadanie odblokowanie kanału przepływu tej energii, a także uwolnić stłumione emocje. Ma również pobudzić uzdrawiające siły organizmu, tak aby w naturalny sposób człowiek mógł wrócić do stanu zdrowia czyli równowagi.

Masaż gorącymi kamieniami jest zabiegiem silnie relaksującym, pomaga osiągnąć uczucie spokoju i odprężenia, redukuje stres, zmęczenie, zmniejsza napięcia mięśniowe, korzystnie wpływa na układ krwionośny, przyspiesza metabolizm, przyczynia się do poprawy psychofizycznej sprawności organizmu.

Wiele osób potrzebuje relaksu, ucieczki od trosk. Każdy też ma wewnętrzna potrzebę dbania o swoje ciało. Przyjemność, jaką daje masaż ma znaczenie terapeutyczne, ale także lecznicze. Jeżeli chcemy poczuć się na co dzień zadbani, zrelaksowani, śmiało można poddać się dobroczynnemu wpływowi masażu.

