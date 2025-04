Reklama

Zabiegi uzdrawiające mają u nas długą tradycję. Z tężni np. korzystano już ponad 100 lat temu. Ostatnie lata przyniosły nowe możliwości. W wielu miejscowościach pojawiły się komory krioterapii, jaskinie solne i bary tlenowe. Często jednak jesteśmy wobec nich trochę nieufni. Zupełnie niepotrzebnie, bo oferowane tam zabiegi nie są drogie, a dla zdrowia wprost bezcenne.



Jaskinie solne – na alergię i katar

Wszystkie te jaskinie wzorują się na dawnej kopalni w Wieliczce. Dziś w wielu miejscach można wdychać solankowy aerozol.

Na czym polega terapia?

Leżąc, oddychasz swobodnie. Najlepiej korzystać z zabiegów w jaskiniach bazujących na soli z Morza Martwego. Mikroelementy – wapń, magnez i sód – głęboko wnikają w tkanki dróg oddechowych. Zabieg trwa 45 minut.

Co możesz zyskać?

Pozbędziesz się przeziębienia i alergii. Znika stres, a skóra staje się gładka i jędrna.

Wybierz to miejsce, jeśli...

Chorujesz na gardło, zatoki, zapalenia ucha, alergię (np. na pyłki i roztocza), cierpisz na schorzenia skórne.

Ile zabiegów ci pomoże?

Co najmniej 6 zabiegów (cena ok. 15 zł za jeden seans).

Kontakt:

Krynica. Zakład Przyrodoleczniczy „Łazienki”, tel. (018) 471 23 31.

Ciechocinek. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Terapii Solnej, tel. (054) 416 11 00.

Bar tlenowy – tu się odmłodzisz

Michael Jackson wiedział, co robi, przebywając codziennie w tlenowym namiocie. Wraz z rozwojem cywilizacji w atmosferze jest coraz mniej tlenu. A przecież potrzebuje go każda komórka naszego ciała! Jeden seans daje tyle korzyści, co dwugodzinne oddychanie krystalicznie czystym górskim powietrzem.

Na czym polega terapia?

Specjalne urządzenie wytwarza tlen. Wdychasz go nosem przez rurkę. Zabieg trwa 20–30 minut. Uwaga! Przedtem należy wykonać pomiar niedoborów tlenu (nie wszędzie jest to przestrzegane). Jego ilość powinna być dostosowana do potrzeb pacjenta.

Co możesz zyskać?

Twoja krew krąży szybciej i cały organizm pobudzony jest do pracy. Wzrasta odporność, szybciej usuwane są toksyny, co działa odmładzająco. Efekt? Pięknieje skóra i włosy. Terapia zwiększa też ochotę na seks.

Wybierz to miejsce, jeśli...

Palisz papierosy, masz nadciśnienie, nerwicę, reumatyzm, schorzenia skóry (np. cellulit), chcesz młodziej wyglądać. Zrezygnuj, jeśli jesteś w ciąży lub cierpisz na niewydolność płuc.

Ile zabiegów ci pomoże?

Najlepiej korzystać z zabiegów przez miesiąc 3 razy w tygodniu (cena 20 zł za seans 30 min).

Kontakt:

Łódź, Arkadia Zdrowia, tel. (042) 658 9796.

Ciechocinek, Uzdrowisko – dział obsługi (054) 283 62 65.

Tężnia – leczy gardło i oskrzela

Z dziewięciu europejskich tężni aż trzy są w Polsce! Można się tu nie tylko podleczyć, ale też zafundować sobie chwilę relaksu w niepowtarzalnej scenerii.

Na czym polega terapia?

Oddychasz wilgotnym powietrzem, spacerując w miniparku otoczonym ścianami zbudowanymi z gałązek tarniny. Spływające po nich krople solanki intensywnie parują. Dzięki temu mikroklimat tężni przypomina morskie powietrze bogate w jod i ozon.

Co możesz zyskać?

Dzięki nawilżeniu błony śluzowej regenerują się komórki dróg oddechowych. Śluzówka staje się gładka, więc i odporniejsza na atak drobnoustrojów. Powietrze tężni może też łagodzić objawy alergii, ale zanim z niej skorzystasz, poradź się lekarza alergologa.

Wybierz to miejsce, jeśli...

Często łapiesz infekcje gardła, krtani i oskrzeli. Pobyt w tężni pomaga też pozbyć się uporczywego suchego i mokrego kaszlu. Uwaga! Nie korzystaj z tężni, jeśli masz nadczynność tarczycy.

Ile zabiegów ci pomoże?

Od 10 do 15 (cena 3–6 zł).

Kontakt:

Konstancin, Park Zdrojowy, tel. 022 756 44 84, 022 756 45 98.

Ciechocinek, Uzdrowisko – dział obsługi tel. (054) 283 62 65.

Krioterapia – raj dla kręgosłupa

Od lat w gabinetach fizykoterapii stosowano krioterapię miejscową, np. na bark czy kolano. W latach 90. powstały specjalne komory, w których działaniu zimna poddawany jest cały organizm.

Na czym polega terapia?

Po rozgrzewce wchodzisz na minutę do kabiny z temp. –60 st., a potem na 2 min do kabiny z temperaturą od –110 do –160 st. C. Po wyjściu znowu ćwiczysz przez 15 min, by szybko się rozgrzać.

Co możesz zyskać?

Organizm dostaje porządnego „kopa”. Wzrasta odporność, poprawia się przemiana materii, rozluźniają się mięśnie, ujędrnia się skóra. Tak leczone są schorzenia narządów ruchu i neurologiczne.

Wybierz to miejsce, jeśli...

Masz osteoporozę, dokucza ci kręgosłup, masz zaparcia, alergię, łuszczycę, nerwicę. Uwaga! Z kriokomory nie powinni korzystać chorzy na nowotwory, wysokie nadciśnienie, infekcje dróg moczowych.

Ile zabiegów ci pomoże?

10 (cena 25–40 zł, ze skierowaniem nie płacisz).

Kontakt:

Warszawa, Szpital MSWiA, tel. 022 508 16 11.

Kraków, Centrum Krioterapii, tel. (012) 632 24 28, 613 49 00.

Masz alergię? Jedź do Wieliczki

Co się tam znajduje?

W dawnej kopalni soli znajdziesz unikatowe w Europie, podziemne sanatorium dla alergików i ludzi skłonnych do chorób układu oddechowego.

Dlaczego pobyt w jaskini pomaga i jakie schorzenia można tam leczyć?

Powietrze wdychane przez chorego jest bogate w magnez, wapń i sód, leczy m.in. astmę, nieżyt oskrzeli, wyprysk atopowy.

Ile czasu trzeba spędzić w podziemnym sanatorium?

Pacjenci przebywają tu zwykle przez 2 tygodnie co najmniej po 6 godzin dziennie (niektórzy nawet śpią w sanatorium).

Kto może skorzystać z terapii?

Zarówno dorośli, jak i dzieci. Zabiegów nie zaleca się maluchom, które nie skończyły 3 lat. Ile kosztuje pobyt w jaskini?

Ze skierowaniem jest bezpłatny (przysługuje ci 17 zabiegów). Gdy nie masz skierowania, za 6-godzinny pobyt płacisz 120–130 zł.

Dla dzieci – 30 proc. zniżki.

