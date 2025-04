Jemioła pospolita (Viscum album L.) jest wiecznie zieloną rośliną pasożytniczą z rodziny sandałowcowatych. Rośnie na drzewach, przyłączając się do nich za pomocą struktury zwanej haustorium, przez którą pobiera składniki odżywcze i wodę z żywiciela. Jemioła jest popularna w Europie, a także Azji i Afryce. To przede wszystkim roślina dekoracyjna (ozdabia domy podczas Bożego Narodzenia). Jako element kulturowy ma chronić przed złem, urokami i czarną magią. Jest kojarzona z płodnością i witalnością. Rzadko wspomina się o tym, że jemioła jest również rośliną stosowaną tradycyjnie w celach leczniczych.

Spis treści:

Terapeutyczne stosowanie jemioły jest praktykowane od stuleci. Wykorzystywano ją zwłaszcza w chorobach układu krążenia. W ostatnich latach uwagę naukowców przykuwa potencjał przeciwnowotworowy jemioły, co wynika z odkrycia cytotoksycznych właściwości tej rośliny. Jemioła w medycynie tradycyjnej ma wiele zastosowań.

W fitoterapii preparaty z jemioły wykorzystywane są w leczeniu:

Niestety jest mało danych naukowych dotyczących skuteczności jemioły w leczeniu tych przypadłości. Naukowcy podkreślają, że potrzeba więcej dowodów, aby potwierdzić jej lecznicze działanie.

Jedną z głównych właściwości przypisywanych jemiole jest działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. Roślina jest łagodnie moczopędna, a także rozszerza naczynia krwionośne poprzez kanały wapniowe. To poprawia regulację ciśnienia krwi.

Nadciśnienie, chociaż na ogół nie daje objawów, jest stanem niebezpiecznym, który może prowadzić do udaru mózgu lub zawału serca. Dostępne dane z udziałem pacjentów z nadciśnieniem wskazują, że przyjmowanie ekstraktu z jemioły powoduje znaczny spadek ciśnienia krwi. Badanie na zwierzętach dowiodło też, że jemioła obniżała ciśnienie krwi bez zakłócenia pracy serca.

Tradycyjnie jemioła była stosowana na choroby układu sercowo-naczyniowego. Miała zwalczać nadciśnienie, arytmię oraz dusznicę bolesną, występującą przy chorobie wieńcowej.

Badania dowodzą, że ekstrakt z jemioły zapobiega zmianom w krwinkach czerwonych i zmianom lepkości krwi. Zmniejsza stężenie trójglicerydów we krwi, czyli tłuszczów, których nadmiar powoduje odkładanie się blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych, co zwiększa ryzyko groźnych chorób układu krążenia.

W badaniach na zwierzętach dowiedziono również, że ekstrakty z jemioły zmniejszają rozległość zawału serca. Naukowcy tłumaczą to tym, że związki aktywne rośliny pośredniczą w zależnej od tlenku azotu ochronie serca przed uszkodzeniem w wyniku niedokrwienia (które występuje przy zawale serca). Jemioła reguluje też pracę serca, zwłaszcza zmniejsza tachykardię.

Należy pamiętać, że jemioła zawiera związki, które mogą być trujące. Są to toksyny nasercowe: wiskotoksyny i foratoksyny, podrażniające żołądek alkaloidy, a także lektyny, w związku z czym może wywołać różne działania niepożądane. Na ogół w małych ilościach nie jest groźna. Po spożyciu większych dawek mogą pojawić się:

W dużych dawkach jemioła może uszkadzać wątrobę.

Aby uniknąć skutków ubocznych stosowania jemioły, najlepiej sięgać po gotowe preparaty dostępne w aptekach lub sklepach zielarskich. Zawierają one standaryzowany ekstrakt – czyli mający określoną ilość substancji aktywnej. Poza tym skład i zawartość związków aktywnych może się różnić w zależności od gatunku żywiciela oraz okresu zbioru jemioły. Ryzyko, że przyjmiemy zbyt dużo tego środka jest mniejsze, gdy stosujemy gotowe preparaty.