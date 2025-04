Bóle brzucha, niestrawność, biegunka to często objawy nerwicy. W leczeniu tej przypadłości pomocna jest psychoterapia i preparaty uspokajające. A jak kurować znerwicowany brzuch?

- Zwracaj uwagę na to, co i jak jesz. Unikaj gazowanych napojów i obfitych, tłustych posiłków. Jedz powoli, starannie przeżuwając każdy kęs.

- Sięgnij po skuteczne środki. Biegunkę hamuje np. węgiel leczniczy, a także odwary z czarnych jagód czyli lisci jeżyny - działają ściągająco, przeciwzapalnie i zapierajaco. Przy niestrawności pomocne są napary z lawendy i rumianku - skutecznie łagodzą bóle żołądka i wzdęcia spowodowane wzmożonym napięciem nerwowym.

