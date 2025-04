Naukowcy z Group Health Research Institute w Seattle przeprowadzili badania, w których wzięło udział 228 dorosłych z przewlekłym bólem pleców w okolicy lędźwiowej. Osoby zostały losowo przydzielone do trzech grup uczestniczących w określonych zajęciach. Grupa pierwsza uprawiała vinijogę – styl hatha jogi – oparty na ćwiczeniach wzmacniających mięśnie pleców i nóg, skoordynowanych z właściwą pracą oddechu i elementami relaksacji. Osoby z grupy drugiej uczestniczyły w zajęciach rozciągających i wzmacniających mięśnie nóg i tułowia, bez uwzględnienia ćwiczeń rozluźniających i oddechowych. Grupie ostatniej polecono dbać o zdrowie z pomocą otrzymanej książki The Back Pain Helpbook, zawierającej określone porady dotyczące ćwiczeń i zdrowego stylu życia. Celem doświadczenia było sprawdzenie, w jakim stopniu poszczególne ćwiczenia wpłyną na poprawę stanu zdrowia badanych osób. Osoby poddane badaniom przez 12 tygodni brały udział w zajęciach jogi i stretchingu trwających 75 minut tygodniowo i dodatkowo ćwiczyły 20 minut w domu przynajmniej 3 razy w tygodniu z pomocą kursów na CD/DVD.

Przebieg badań był kontrolowany w szóstym, dwunastym i dwudziestym szóstym tygodniu od ich rozpoczęcia. Po 12 tygodniach rezultaty uzyskane przez grupę jogi i stretchingu okazały się nadrzędne w stosunku do grupy osób samodzielnie dbających o kondycję i korzystających z zaleceń zawartych w książce. Zajęcia jogi i stretchingu pozwoliły zniwelować ból pleców, a także wpływały na ogólny poziom satysfakcji osób ze swojego stanu zdrowia. U tych osób zanotowano zmniejszenie użycia leków, a korzyści płynące z jogi i ćwiczeń tradycyjnych utrzymywały się jeszcze przez trzy i pół miesiąca po zakończeniu zajęć. Po 26 tygodniach zauważono, że grupa jogi zajmuje miejsce nadrzędne, jednak nie jest lepsza od grupy drugiej stosującej tradycyjne ćwiczenia rozciągające. Zajęcia jogi są więc efektywniejsze niż samodzielne ćwiczenia z wykorzystaniem książki, lecz zajmują miejsce drugorzędne w stosunku do intensywnych ćwiczeń rozciągających – te ostatnie znacznie poprawiają działanie i redukują objawy bólu pleców oraz przynoszą dobre rezultaty trwające przynajmniej kilka miesięcy. „Oczekiwaliśmy, że ból pleców złagodnieje bardziej dzięki zajęciom jogi niż stretchingu, ale to odkrycie nas zaskoczyło” – mówi Karen Sherman, przewodnicząca badań. Wyniki może w jakimś stopniu tłumaczyć fakt, że zajęcia rozciągające były prowadzone dość intensywnie, a uczestnicy utrzymywali każdorazowo napięcie mięśniowe przez długi czas. Raport opublikowany został w Archives of Internal Medicine i jest największym do chwili obecnej opisem stanu badań na temat jogi i jej wpływu na leczenie przewlekłego bólu pleców.

Ból pleców w okolicy lędźwiowej jest dolegliwością, która dotyka miliony dorosłych. Ludzie każdego roku wydają mnóstwo pieniędzy na rozmaite środki, które pomogłyby uśmierzyć dręczący ich ból, szukają ukojenia w tabletkach, u lekarzy, terapeutów czy chiropraktyków (kręgarzy). Dr Timothy Carey z University of North Carolina zaznacza, że lekarze powinni zalecać chorym pacjentom uprawianie jogi lub stretchingu, natomiast Karen Herman dodaje: „Ważne jest, żeby zajęcia stanowiły terapię, uwzględniały poziom sprawności osób początkujących i były prowadzone przez instruktorów, którzy są w stanie dostosować ćwiczenia do indywidualnych fizycznych ograniczeń uczestników".

Źródło: TIME Healthland/mp

