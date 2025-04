Co powinieneś wiedzieć o jodze?

Joga to system ćwiczeń, w którym bardzo ważną rolę odgrywa świadome oddychanie, jak również zasady moralne, etyczne. Można by rzecz, że joga to filozofia życia, dzięki której człowiek ma osiągnąć spokój i harmonię. W tym celu mają pomóc wykonywane zgodnie z zaleceniami asany, czyli przyjmowanie, ćwiczenie określonych pozycji. Mają one poprawić elastyczność ciała, poprawić koncentrację. Asany łączy się wraz z paranajamą, czyli świadomym oddychaniem. Jest to bardzo ważne, gdyż zgodnie z filozofią joginów poprzez oddychanie można przedłużyć życie.

Co daje joga?

Dzięki prawidłowo wykonywanym ćwiczeniom, poprzez jogę można osiągnąć nie tylko harmonię, spokój i lepsze samopoczucie. Wśród korzyści wymienia się także poprawę koncentracji, uwagi, stymulowanie pracy układu nerwowo-mięśniowego, nerwowo-gruczołowego, zwiększoną odporność na stres, jak również poprawę metabolizmu. Jednak przemiany materii nie poprawimy jedynie dzięki asanom czy paranajamie, ale odpowiedniej diecie. Można to osiągnąć praktykując jedną z najpopularniejszych odmian jogi: hatha-jogę.

Ścieżki jogistyczne

Wyróżnia się ich siedem i każda z nich ma ten sam cel – przywrócić harmonię i zdrowie. Czym zatem się różnią?

Hatha-joga

Jest jedną z najpopularniejszych odmian jogi, a określana jest jako jej pierwszy stopień zaawansowania. Dopiero opanowanie technik tej odmiany pozwala na rozpoczęcie treningu innych, bardziej zaawansowanych. Jest to również pierwszy etap rozwoju duchowego, w którym kluczową rolę odgrywa zaakceptowanie siebie. Ćwiczenia hatha-jogi gwarantują prawidłowy przepływ życiodajnej energii, równowagę pomiędzy tą negatywną, a pozytywną.

W hatha-jodze bardzo ważne jest wykonywanie ćwiczeń zgodnie z zalecaną kolejnością, inaczej może dojść do pewnych zaburzeń. Poza tym, zgodnie z filozofią, osoby praktykujące hatha-jogę powinny zadbać o prawidłową dietę, w której ma być jak najmniej mięsa, a jeszcze lepiej, jeśli zostanie się wegetarianinem.

Bhakti-joga

To drugi stopień zaawansowania duchowego. Zgodnie z filozofią, to bhakti-joga uczy, jak kochać innych, służyć im i żyć z nimi w zgodzie. Asany wzbogacone są o medytacje połączone ze śpiewem (mantrami), dzięki czemu następuje wyciszenie organizmu.

Karma-joga

Kolejny stopień zaawansowania, w którym istotę stanowi bezinteresowność i służenie innym. Bardzo ważne jest wierzenie w karmę, czyli przyczynę i skutek tego, co nas spotyka. Również w tej odmianie jogi wykorzystuje się medytacje z mantrami.

Mantra-joga

W tej odmianie bardzo ważne są medytacje z mantrami, które mają oddziaływać na podświadomość ćwiczącego i zapewnić mu przepływ pozytywnych wibracji.

Dżniana-joga

Jej podstawę stanowią medytacje i kontemplowanie. Jest przeznaczona dla osób o wyższym stopniu rozwoju duchowego.

Radża-joga

W tej metodzie następuje jakby podsumowanie tego, co osiągnęliśmy w poprzednich stopniach zaawansowania. Dzięki niej dana osoba doznaje całkowitego zrozumienia wszystkiego, co ją otacza, a przede wszystkim siebie. Ponoć u osób praktykujących radża-jogę może uaktywnić się dar jasnowidzenia.

Tantra-joga

Jest to ostatni stopień zaawansowania, który przeznaczony jest dla osób, którzy osiągnęli pełnię duchowego rozwoju. Poznali swoją drogę, rozumieją siebie i sens istnienia.

Źródło: „Tajemnice medycyny niekonwencjonalnej” Elżbiety Cybulskiej, Gdynia 1991.

