Kąpiel solankowa - na co pomaga?

Kąpiel solankowa przeżywa renesans swojej popularności. Na co pomaga zanurzenie ciała w solance? Zobaczcie!



Zabiegi lecznicze z wykorzystaniem wód mineralnych to żadna nowość. Od wielu lat oferują je sanatoria, domy uzdrowiskowe oraz SPA w Polsce i na świecie. Przez pewien czas zapomniane, dziś znów wracają do łask.

Dawniej jeździło się "do wód", by podreperować zdrowie i samopoczucie. Dziś częściej mówimy o wjeździe do SPA, lecz bez względu na nazwę, wiele z tych podróży ma choć częściowo podobny cel - lecznicze i relaksacyjne kąpiele. Najczęściej w solance.

Czym jest kąpiel solankowa?

Solanka to nic innego, jak rodzaj wody mineralnej, zawierającej spore ilości jonów sodowych, a także chloru, związków siarki, magnezu, potasu, wapnia, bromu i innych pierwiastków. Zanurzenie ciała w kąpieli solankowej niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla naszej skóry, zdrowia, jak i ogólnego samopoczucia. Zwykle podczas takowych kąpieli moczymy w solance całe ciało, lecz możliwe są również kąpiele częściowe, na wybrane partie ciała np. stopy (przy nadmiernej potliwości oraz wspomagająco w leczeniu grzybicy, a także, gdy doskwiera nam ciągle marznięcie stóp) lub dłonie (np. przed manicure).

Wskazania do kąpieli solankowych

Uwaga! Z dobrodziejstw solanki nie powinny korzystać osoby z niewydolnością krążenia, po zawale i z wadami zastawek sercowych. Kąpiele solankowe raczej nie są wskazane również dla kobiet w ciąży lub z niewydolnością jajników, osób z nadczynnością tarczycy, chorych na gruźlicę, nowotwory oraz z otwartymi ranami czy ubytkami na skórze. Zatem zanim skusimy się na terapię solankową, najpierw skonsultujmy jej zasadność z lekarzem.



częste i przewlekłe choroby górnych dróg oddechowych;

problemy z zatokami;

choroby skóry (np. łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry);

otyłość;

choroby kobiece;

rekonwalescencja po urazach;

schorzenia reumatoidalne i choroby ortopedyczne (zwyrodnienia stawów, kręgosłupa, dyskopatia);

nerwice, przemęczenie, stres;

nadmierna potliwość;

obniżona odporność organizmu.

Działanie kąpieli solankowych

Czy wiesz, że... Kąpiele solankowe zalecane są nawet dzieciom. Dlatego jeśli twoje dziecko często choruje na infekcje górnych dróg oddechowych, warto rozważyć terapię solankową.

Kąpiel w solance działa na organizm dwojako. Po pierwsze zanurzenie ciała w wodzie o temperaturze 35-38º C działa rozluźniająco, relaksująco oraz łagodząco na napięcia fizyczne i psychiczne. Ponadto kąpiel w solance wywołuje szereg pozytywnych reakcji w organizmie, np. poprawę krążenia krwi, lepsze ukrwienie skóry, poprawę sprawności serca oraz wentylacji płuc, poprawę odporności organizmu, pobudzenie przemiany materii. Zwykle zaleca się cykle 8-10 kąpieli, stopniowo wydłużając ich czas oraz zwiększając temperaturę. Po zakończonej kąpieli należy pozwolić skórze swobodnie wyschnąć. Nie zaleca się wycierania ciała ręcznikiem, a tym bardziej jej spłukiwania. Dobroczynne działanie nie kończy się bowiem wraz z opuszczeniem kąpieli. Dlatego po jej zakończeniu należy jeszcze przez około pół godziny odpoczywać.

