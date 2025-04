Kąpiele to niezwykłe lekarstwo. Woda delikatnie masuje, rozgrzewa (lub chłodzi), a połączona z naturalnymi dodatkami może stanowić prawdziwe panaceum. Warto wykorzystać jej moc. Przed taką kąpielą, koniecznie trzeba najpierw wziąć prysznic. Dopiero oczyszczone ciało może chłonąć lecznicze substancje.

Kąpiel na alergie

Łagodzi podrażnienia skóry i likwiduje świąd wywołany pokrzywką lub atopowym zapaleniem skóry.

Przygotowanie: Szklankę mąki ziemniaczanej wymieszaj z dwoma szklankami wody. Wlej do wrzątku, zamieszaj. Tak przygotowany krochmal wlej do wanny wypełnionej ciepłą (nie gorącą!) wodą. Mocz ciało 5 minut.



Kąpiel na uspokojenie

Ułatwia zasypianie, koi skołatane nerwy, łagodzi nerwobóle.

Przygotowanie: Wlej do wanny 7 kropel olejku lawendowego i 5 pomarańczowego. Zanurz ciało na 15 minut.

Kąpiel rozgrzewająca

Pomoże w przeziębieniu, działa także przeciwzapalnie. Idealna dla zmarzluchów.

Przygotowanie: Trzy łyżki mielonego imbiru zalej szklanką wody. Zagotuj. Przecedź. Wlej do wanny wypełnionej ciepłą wodą. Czas kąpieli: 10 minut.

Kąpiel na nadmierną potliwość

Odkaża i ogranicza wydzielanie potu. Pomaga też w walce z trądzikiem.

Przygotowanie: Zaparz 5 torebek szałwii i 3 torebki rumianku w litrze wody. Wlej do wanny z ciepłą wodą. Kąp się 15 minut.

Kąpiel na bóle stawów

Pomaga zwalczyć bóle stawów, likwiduje

zakwasy.

Przygotowanie: Wlej do wanny wyciąg borowinowy (bez problemu kupisz go w aptece). Zanurz się na 5–10 minut, to w zupełności wystarczy. Taką kąpiel bierz zawsze wieczorem, ponieważ nieco osłabia.