Kapusta doda ci zdrowia

Wartości odżywcze i właściwości lecznicze kapusty były znane i cenione już w okresie starożytności. Jeden z rzymskich lekarzy tak ją określił „jeśli tli się u ciebie jakaś choroba, kapusta wyleczy wszystko-ona wypędzi bóle z głowy i z oczu i całkiem cię wyleczy”. Obecnie naukowe badania potwierdzają lecznicze właściwości tej jarzyny. Dlaczego powinniśmy cenić kapustę bardziej niż inne jarzyny? W czym tkwi jej bogactwo?

Kapusta zawiera magnez, sód, żelazo, potas i fosfor. Cenne mikroelementy zawarte w kapuście to cyna, srebro, molibden i wanad. Swoją „sławę” kapusta zawdzięcza witaminom takim jak:

A - poprawia wzrok, wpływa na stan skóry, paznokci i włosów.

- poprawia wzrok, wpływa na stan skóry, paznokci i włosów. C - podnosi odporność organizmu, przyśpiesza gojenie ran i hamuje zmiany sklerotyczne,

- podnosi odporność organizmu, przyśpiesza gojenie ran i hamuje zmiany sklerotyczne, B1, B2 - mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,

- mają ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, B6 - zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych, przynosi ulgę w zespole cieśni nadgarstka oraz wspomaga działanie układu nerwowego,

- zapobiega powstawaniu kamieni nerkowych, przynosi ulgę w zespole cieśni nadgarstka oraz wspomaga działanie układu nerwowego, K - wpływa na prawidłowe krzepnięcie, ale również zapobiega osteoporozie,

- wpływa na prawidłowe krzepnięcie, ale również zapobiega osteoporozie, E - jest to tzw. witamina młodości, ponieważ opóźnia proces starzenia się komórek. Witamina E wspomaga płodność oraz przyśpiesza gojenie ran.

- jest to tzw. witamina młodości, ponieważ opóźnia proces starzenia się komórek. Witamina E wspomaga płodność oraz przyśpiesza gojenie ran. PP - zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i nerwów. Wzmacnia naczynia włosowate krwi tzw. kapilary.

- zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego i nerwów. Wzmacnia naczynia włosowate krwi tzw. kapilary. H - konieczna do przemiany materii, gdyż pomaga przy trawieniu węglowodanów i tłuszczów.

- konieczna do przemiany materii, gdyż pomaga przy trawieniu węglowodanów i tłuszczów. U - przyspiesza gojenie owrzodzeń i łagodzi objawy nieżytu żołądka.

Oprócz witamin jednym ze składników kapusty jest celuloza, która pobudza perystaltykę jelit.

Kapusta jako lek

Osoby, które chorują na zapalenie stawów i cierpią na bóle reumatyczne mogą zastosować okład ze świeżych liści kapusty. Okład można stosować przy obfitych miesiączkach a także w zapaleniu żył. Również w przypadku wody w kolanie zaleca się okłady z kapusty.

Przygotowanie okładu:

Wierzchnie liście kapusty należy odrzucić. Okład przygotowuje się z środkowych liści kapusty. Liście należy umyć i osuszyć. Następnie rozwałkować drewnianym wałkiem. Zamiast wałka można wykorzystać szklaną butelkę. Liście ułożyć na chore miejsce i zawinąć bandażem. Okłady warto wykonywać dwa lub trzy razy dziennie. Za każdym razem należy zmieniać liście.

Sok ze świeżej kapusty (rozcieńczony wodą) zaleca się przy chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, atonii jelit, zapaleniu okrężnicy oraz niedoczynności tarczycy. Picie soku jest zabronione osobom, u których zdiagnozowano nadczynność tarczycy. Sok z kapusty powinny pić osoby z anemią.

Aby wyleczyć ropiejące rany, oparzenia lub wrzody można zrobić okład z miazgi liści kapusty z dodatkiem białka. Kapusta zawiera fitoncydy, których zadaniem jest niszczenie gronkowca złocistego oraz innych bakterii.

Kapusta kiszona - dla kogo?

Sok z kiszonej kapusty (rozcieńczony wodą) ma kojący wpływ na żylaki odbytu oraz łagodzi bóle reumatyczne. Sok poleca się osobom nadużywającym alkoholu, gdyż działa jako środek przeciw zamroczeniu. Surówkę z kapusty kiszonej powinny jeść osoby, u których doszło do zakażenia glistą ludzką. Kapusta to dobry środek przeciwglistny. Do przeprowadzenia kuracji kiszoną kapustą zachęca się osoby chore na astmę i zapalenie nerwu kulszowego.