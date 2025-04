Spis treści:

Ganglion jest to łagodna torbiel zbudowana z tkanki łącznej wypełniona płynem lub galaretowatą substancją. Powstaje w okolicach torebek stawowych. W 80% przypadków tworzy się na nadgarstku. Inne możliwe lokalizacje to kolano, stopa lub palce. Ganglion to ruchomy, miękki guzek. Może być mały niczym ziarnko grochu, albo urosnąć do rozmiarów orzecha włoskiego. Przeważnie nie boli, ale może powodować dolegliwości, gdy uciska nerwy. Czasami utrudnia poruszanie dłonią lub nogą.

Leczenie ganglionu, o ile nie sprawia on bólu i innych problemów, polega głównie na obserwacji oraz odciążeniu stawu. Zmiana może samoistnie zniknąć – dzieje się tak w połowie przypadków. Niestety to może potrwać od kilku miesięcy do nawet kliku lat. Ból oraz względy estetyczne są wskazaniami do zabiegu usunięcia ganglionu. Opcje są dwie. Albo nakłucie i odprowadzenie substancji wypełniającej torbiel, albo chirurgiczne usunięcie zmiany w znieczuleniu miejscowym.

Nie ma badań potwierdzających skuteczność leczniczą kapusty w przypadku ganglionu, ale wiadomo, że kapusta zawiera związki działające przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwobrzękowo. Potwierdzają to różne źródła naukowe. Kapustę poleca się na obrzęki, ból i stan zapalny stawów oraz zmiany zwyrodnieniowe.

Zastosowanie domowej metody, jaką są okłady z kapusty, ma pewne uzasadnienie, jeżeli ganglionowi towarzyszy stan zapalny i ból. Stosowanie kapusty na ganglion może złagodzić stan zapalny oraz dolegliwości bólowe. Jak rozpoznać stan zapalny? Zwykle skóra w takim miejscu jest cieplejsza i może być zaczerwieniona. I co ważne, stosowanie kapusty jest całkowicie bezpieczne. Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykorzystania tego popularnego warzywa.

Przykładanie ciepłych liści kapusty może spowodować zmniejszenie ganglionu, poprzez usprawnienie krążenia i drenażu płynu wypełniającego torbiel. Trzeba jednak pamiętać, że powstanie zmiany wynika z przeciążenia stawu, np. wskutek długotrwałej pracy przy komputerze lub kasie w sklepie. Wówczas dochodzi do produkcji nadmiernej ilości płynu zbudowanego z tkanki łącznej i wytworzenia galaretowatego guzka pod skórą. Lepsze efekty może przynieść odciążenie stawu i unikanie wykonywania powtarzalnych ruchów, które mogły przyczynić się do powstania ganglionu.

Kapustę na ganglion można stosować na dwa sposoby: w formie zimnych lub ciepłych okładów.

W pierwszym przypadku należy schłodzić liście kapusty w lodówce lub zamrażarce, następnie je delikatnie rozbić drewnianym tłuczkiem, żeby puściły soki, i położyć na skórę. Taki okład można pozostawić na 20 minut i powtarzać 3 razy dziennie. Celem jest zmniejszenie stanu zapalnego i bólu.

Na dolegliwości bólowe oraz dla poprawienia drenażu i krążenia są polecane okłady z ciepłych liści kapusty. Takie okłady nie są wskazane przy stanie zapalnym. Po uprzednim owinięciu liści w folię aluminiową wstawia się je do nagrzanego piekarnika na kilka minut. Liście stają się ciepłe i miękkie. Kiedy są ciepłe (nie gorące), należy je położyć na bolące miejsce, owinąć bandażem i folią spożywczą. Ten sposób może usprawnić odprowadzanie nadmiaru płynu tworzącego ganglion. W rezultacie zmniejszyć jego rozmiar.

Lekarz może zalecić następujące domowe metody leczenia ganglionu:

przyjmowanie leków dostępnych bez recepty , np. paracetamol lub ibuprofen, które mogą złagodzić ból i tan zapalny,

, np. paracetamol lub ibuprofen, które mogą złagodzić ból i tan zapalny, stosowanie ciepłych okładów,

unikanie powtarzających się ruchów nadgarstka i dłoni,

nadgarstka i dłoni, noszenie luźnych butów, jeśli masz torbiele na stopach lub kostkach.

Nie wolno ganglionu samodzielnie nakłuwać, żeby go opróżnić, ponieważ po pierwsze nie będzie to wykonane poprawnie, po drugie stwarza ryzyko infekcji i nawrotu. Zabieg nakłuwania i odprowadzenia płynu może wykonać tylko chirurg w sterylnych warunkach.

W internecie można znaleźć wiele ludowych środków, które mają pomagać w przypadku ganglionu, np. uderzanie go ciężkim przedmiotem. Zdecydowanie nie powinniśmy tego robić. Nie pomoże, a prawdopodobnie uszkodzi okoliczne tkanki. Również ta metoda zwiększa ryzyko nawrotu i zakażenia.

