Choć karczochy zwykle kojarzą się bardziej z grupą warzyw niż ziół, w rzeczywistości w systematyce roślin znajdziemy je właśnie pod tabliczką "ziele".

Niedawno okazało się, że karczochy, oprócz swych smakowych i ozdobnych właściwości, korzystnie wpływają również na stan naszego zdrowia. Otóż zawarte w suchych kwiatostanach karczochów związki mają korzystny wpływ na funkcjonowanie i stan pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz wątroby.

Ich działanie polega na pobudzaniu tworzenia i wydalania żółci, a także obniżaniu poziomy frakcji tłuszczowych. Dotyczy to zwłaszcza trójglicerydów, których zbyt wysoki poziom we krwi jest niestety często spotykaną obecnie dolegliwością. Korzystne dla zdrowia związki zawarte w karczochach chronią również miąższ wątroby. Karczochy lub preparaty zawierające ich wyciągi są niezastąpione we wspomaganiu leczenia schorzeń wątroby, a także pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.