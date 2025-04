Dolegliwości takie pojawiają się często późną wiosną i latem. Kiedy na dworze jest ciepło, żyły się rozszerzają. Krew wolniej wtedy krąży i mogą powstawać obrzęki. By usprawnić krążenie, zastosuj:

Reklama

- okłady z kwiatów kasztanowca – łyżkę stołową ziół (świeżych lub suszonych) zalej 2 szklankami wrzątku i gotuj pod przykryciem przez 5 minut. Następnie przecedź i pozostaw do ostygnięcia. Zanurz w chłodnym naparze gazę, wyciśnij i przyłóż na nogi. Pozostaw okład na 5–10 minut. By wzmocnić działanie ziół, na czas zabiegu ułóż nogi powyżej poziomu serca;

Reklama

- kąpiel z dodatkiem octu jabłkowego – szklankę octu wlej do miski z letnią wodą. Zanurz stopy w wodzie na 5 minut;



- masaż kostkami lodu – włóż do woreczka foliowego 2 kostki lodu i zawiń w gazę lub bawełnianą chusteczkę. Przez 5 minut masuj nimi nogi – od stóp do ud.