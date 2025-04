Potocznie jest nazywany po prostu "kasztanem". W jego liściach, kwiatach, korze i nasionach występuje sporo escyny oraz eskuliny. Substancje te uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośne.

Kąpiel antyżylakowa. Wrzuć do garnka 5 łyżek pokruszonej kory kasztanowca. Zalej 3 szklankami zimnej wody. Gotuj przez kwadrans na wolnym ogniu. Przecedź i wlej do wanny w połowie napełnionej wodą. Usiądź tak, by zanurzyć całe nogi. Po 15-20 minutach wytrzyj się (nie spłukuj). Powtarzaj zabieg 2 razy w tygodniu.

Nie masz czasu lub ochoty na domowe kuracje? Możesz kupić w aptece gotowy preparat z wyciągiem z kasztanowca. Dużą dawkę leczniczych substancji zawiera np. Venescin z wrocławskiego Herbapolu (tabletki 6,80 zł, żel – 12 zł).

Reklama