Piękne, błyszczące, brązowe nasiona kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastanum, który zresztą wcale nie jest spokrewniony z kasztanem jadalnym) to nie tylko obiekt pożądania dzieci. Maluchy wykorzystują je do zabawy, a firmy farmaceutyczne – do pozyskania cennej substancji: escyny. Oprócz niej kasztanowiec oferuje jeszcze inne składniki aktywne, czyli eskulinę (otrzymywaną z kory) oraz flawonoidy (z liści i kwiatów).

Wszystko, czego potrzebują twoje żyły

Wyciąg z nasion kasztanowca to najbardziej znany środek przeciw żylakom. Hamuje działanie enzymu, który rozkłada kwas hialuronowy – główne spoiwo ścian naczyń krwionośnych. Dzięki temu uszczelnia żyły i przeciwdziała pękaniu naczyń włosowatych. To z kolei zapobiega przenikaniu osocza do tkanek, a w konsekwencji obrzękom.

Escyna ma jeszcze co najmniej trzy ważne właściwości: hamuje stany zapalne w żyłach, poprawia elastyczność ich ścianek, a także zmniejsza lepkość krwi (działa przeciwzakrzepowo). Preparaty z tą substancją przyspieszają również wchłanianie krwiaków po urazach.

Eskulina ma podobne działanie: uszczelnia żyły i zmniejsza ich kruchość, przeciwdziała stanom zapalnym i zastojom krwi. Jest częstym składnikiem maści i żeli przeciw stanom zapalnym żył podudzi i hemoroidom. Nie stosuje się jej jednak do produkcji preparatów doustnych, bo ma działanie toksyczne.

Szukaj w aptece i w drogerii

Wyciągi z różnych części kasztanowca działają na żyły duże i małe (naczynia włosowate). Dlatego stosuje się je w różnych rodzajach preparatów, nie tylko leczniczych, ale i kosmetycznych. Wśród nich są m.in.:

