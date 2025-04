Zwolennicy medycyny naturalnej zachwalają lecznicze działanie słynnych, japońskich plastrów kinotakara. Mają odtruwać organizm, pomóc w zwalczaniu niektórych chorób oraz poprawie ogólnego stanu organizmu. Na czym właściwie polega ich działanie?



Reklama

Fot. Depositphotos



Choć powszechość i intensywność reklam plastrów odtruwających może sprawiać wrażenie, że kinotakara to wymysł współczesnych marketingowców, nic bardziej mylnego. Ta naturalna metoda oczyszczania organizmu z toksyn bazuje na wieloletnich badaniach ekosystemów leśnych i długowieczności drzew przeprowadzanych przez japońską doktor Kawase Itsuko. Na tej podstawie stworzono saszetki do stóp, wypełnione naturalnymi substancjami, pochłaniającymi toksyny z organizmu. Ta metoda oczyszczania, leczenia lub po prostu utrzymania w dobrym zdrowiu organizmu, cieszy się ogromną popularnością w Japonii. Na Zachodzie podchodzi się do niej w sposób dwojaki. Jedni (a wśród nich również niektórzy lekarze) uważają, że jest niezwykle skuteczna, inni przymują postawę scepetyczną. Bez względu na to, ku której grupie się skłaniamy, warto zapoznać się ze składem oraz sposobem działania plastrów.

Co zawierają saszetki?



turmalin - minerał, wpływający na poprawę krążenia;

ocet drzewny odżywiający organizm;

chitosan - substancja z muszli kraba, utrzymuje ciepło i odmładza organizm;

proszek perłowy - poprawia równowagę energetyczną organizmu;

dekstryna - przyspiesza wymianę wody w organizmie oraz ułatwia wchłanianie innych składników;

krzemionka - poprawia krążenie krwi, dzięki czemu przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu.

Jak stosować Kinotakarę?



Oprócz unikalnego składu saszetek Kinotakary, ważne jest również miejsce ich stosowania - stopy. We wschodniej medycyne nazywane "drugim sercem". Według filozofii Wschodu stopy są skupiskami receptorów powiązanych ze wszystkimi organami wewnętrznymi organizmu. Właśnie dlatego plastry Kinotakara stosuje się na podeszwach stóp, a zawarte w nich substancje aktywizują proces oczyszczania organizmu.

Oczyszczające plastry przyklejamy na stopy na noc, na około 8 godziny. O poranku, gdy je odkleimy, prawpodobnie zaobserwujemy, że sucha, biała powierzchnia zmieniła się ciemną, mokrą, a czasem pokrytą lepką, ciągnącą się substancją. Kuracja Kinotakarą powinna być przeprowadzana w czterech cyklach (pięć okładów na noc, dwa dni przerwy), co potrwa około miesiąca. W tym czasie, aby dodatkowo wspomóc organizm w samooczyszczaniu, warto pić około 1,5 litra wody na dobę, a przed przyklejeniem plastra, wymoczyć nogi w ciepłej wodzie przez około kwadrans. Następnie należy osuszyć stopy, przykleić okład i założyć skarpety.

Opracowano na podstawie:



Reklama

Na zdrowie. Porady dr Górnickiej, Jadwiga Górnicka, Sabina Zwolińska-Kańtoch, Warszawa 2008.