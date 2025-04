Kłopoty z trawieniem

Zaparcia są to zaburzenia przewodu pokarmowego, które przyczyniają się do przedłużenia czasu wchłaniania pokarmów w jelitach. Schorzenie to występuje często i jest wywoływane przez bardzo różne czynniki. Na ogół przyczyną zaparć jest niedostateczna ilość materiału balastowego w jelicie grubym.

Stosowanie środków przeczyszczających nie tylko pozbawia organizm składników odżywczych, ale także może doprowadzić do uzależnienia się od tych leków. Dlatego znacznie lepiej jest wypróbować skuteczność metod naturalnych.

Po pierwsze - właściwa dieta. Należy jeść produkty bogate w nierozpuszczalne w wodzie włókno - seler, otręby pszenne, babka płesznik, fasola - i pić dużo wody, co najmniej dwa litry dziennie. Produkty bogate w nierozpuszczalny w wodzie błonnik pokarmowy przyspieszają przesuwanie się pokarmu przez przewód pokarmowy.

Wieczorem pić kwaśne mleko, przed snem zaś zjadać dwa, trzy jabłka, nie łącząc ich oczywiście z mlekiem. Słodycze, czekolada nie są wskazane przy zaparciach, tak samo tłuszcze, smażone mięsa. Za to bardzo pomóc może spożywanie w większej ilości płynów, niż pokarmów suchych - zupy owocowe, jarzynowe, mleczne. Nie należy natomiast stosować zbyt dużo i często środków przeczyszczających.

Również niezwykle pomocne mogą okazać się zioła:



Koszyczek rumianku 100,0

Ziele dziurawca 50,0

Kora kruszyny 50,0

Korzeń lukrecji 50,0

Korzeń prawoślazu 50,0

Liść mięty pieprzowej 50,0

Ziele krwawnika 50,0

Owoc anyżu 50,0

Zioła zmieszać, zaparzać łyżeczkę na szklankę wrzątku przez pół godziny, przecedzić; pić gorące rano i przed spaniem.

Trzeba też spożywać więcej warzyw i owoców, a unikać produktów spożywczych wysoko przetworzonych. Oczyszczony ryż należy zastąpić brązowym, białe pieczywo - ciemnym (np. graham), w miarę możliwości zażywać trochę wysiłku fizycznego.

Biegunka

Przyczyną biegunki jest zwykle łagodna infekcja bakteryjna bądź wirusowa, która mija po jednym lub dwóch dniach. Leczenie biegunki tradycyjnymi lekarstwami jest nie dość, że nie potrzebne, to jeszcze może wywołać negatywne skutki. Istnieje jednak ryzyko utraty dużej ilości płynów i ważnych składników mineralnych, co może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu.

Należy więc dużo pić, z jedzeniem nie przesadzać, a jeżeli już to głównie produkty bogate w pektyny - jagody, jabłka, grejpfruty - i w potas - banany. Wodę, którą utraci się w tym czasie, najlepiej uzupełnić pijąc przegotowaną wodę, rosół, słabą herbatę ziołową i napój imbirowy, szczególnie dobrze działający w przypadku mdłości.

Objawy biegunki mogą również złagodzić pektyny, występujące w jabłkach, marchwi, czy ryżu. Najlepiej spożywać jabłka i marchew starte. Wchłaniają one część wody i innych substancji drażniących przewód pokarmowy.

Aby zwalczyć biegunkę nie należy spożywać dużych ilości pokarmów pozostawiających niestrawioną celulozę i ciężko strawnych, jak kapusta, ogórki, pomidory, buraki, cebula, a także powodujących biegunkę - rabarbar, czy śliwki. Również niekorzystnie wpływają zimne napoje, białe wino (czerwone - nie), inne alkohole, ostre przyprawy oraz tłuste mięsa z sosami, śmietana i czekolada. Natomiast można jeść małe ilości chleba, sucharki, świeże jaja, mleko, suszone owoce, starannie umyte i świeże warzywa, ryż w różnych postaciach, kaszę gryczaną, rosół, gotowaną rybę etc. Należy też brać witaminę B complex i C.

Na rynku dostępne są również mieszanki ziołowe, mogące pomóc w zwalczeniu biegunki, jednak nie w każdy przypadku mogą być skuteczne. Jeżeli biegunka trwa dłużej niż dwie doby lub jeśli w stolcu pojawi się krew, należy bezzwłocznie udać się do lekarza.



Wzdęcia

Powstanie tej dolegliwości powoduje wiele czynników, które zakłócają prawidłowe trawienie, powodując nadmierną fermentację w żołądku i jelitach. Zioła pomagają przy zwalczaniu wzdęć działając rozkurczowo na mięśnie gładkie jelit, bakteriobójczo oraz pobudzają wydzielanie soku żołądkowego. Takie samo działanie mają liczne przyprawy ziołowe powszechnie dostępne. Aby skutecznie zapobiegać wzdęciom należy stale lecz z umiarem stosować przyprawy.



A w razie czego pomocna będzie mieszanka:



Ziele rdestu ptasiego 50,0

Liść mięty pieprzowej 50,0

Liść szałwii 50,0

Liść melisy 50,0

Ziele dziurawca 50,0

Ziele tymianku 50,0

Ziele krwawnika 50,0

Koszyczek rumianku 50,0

Owoc kminku 50,0

Zioła zmieszać, wsypać łyżeczkę na szklankę ciepłej wody, ogrzać pod przykryciem do wrzenia, ale nie gotować, pozostawić na 10 - 15 minut, przecedzić; pić gorące 2 razy dzienne po jedzeniu.





