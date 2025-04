Zastosowanie kminku:

Reklama

- W OGRODZIE: jest rośliną dwuletnią. Lubi żyzne, wilgotne gleby, wypuszcza długie pędy kwiatowe. Kwitnie od maja do czerwca. Wartość leczniczą mają owoce, które dojrzewają w lipcu.

- W GOSPODARSTWIE DOMOWYM: przede wszystkim stosuje się go jako przyprawę do wielu potraw warzywnych i mięsnych. Słomę kminkową dodaje się do paszy podobno wzmaga mleczność u bydła.

Reklama

- W MEDYCYNIE: napar z nasion ma działanie rozkurczowe i wiatropędne, a także mlekopędne. Stosuje się go przy wzdęciach, kolce jelitowej, niestrawności, braku apetytu, a u karmiących matek w celu pobudzenia laktacji

i dobrego trawienia u niemowląt.