Kolory mają wielką moc. Mogą uspokoić, ogrzać, rozbudzić emocje, ale też wywoływać niepokój lub rozdrażnienie. Wyrażając uczucia, opisując różne sytuacje albo ludzi, często posługujemy się barwami, np. szara codzienność, ktoś myśli o niebieskich migdałach lub wpada w czarną rozpacz. Kolory mają swoją symbolikę, np. w Europie biały to barwa wesela, ale w Chinach i Japonii jest kolorem żałoby. W Iranie taką funkcję pełni niebieski, a w Afryce Południowej – czerwony. Ale barwy wpływają także na nasze zdrowie i pomagają pozbyć się wielu dolegliwości.

Kolorowa terapia

Jedną z metod leczenia barwami jest oddychanie kolorem. To połączenie rytmu oddechu z energią barw.

Usiądź wygodnie. Zamknij oczy. Wyobraź sobie kolor w zależności od tego, jakich problemów chcesz się pozbyć (patrz opis poniżej). Oddychaj głęboko – nabierz powietrza przez nos, wytrzymaj 2–3 sekundy, wypuść ustami. Sesja powinna trwać 5–10 minut.

Głębokie oddychania powoduje lepsze dotlenienie organizmu, a co za tym idzie, poprawę jego kondycji oraz odprężenie i odnowę sił witalnych (według teorii medycyny naturalnej). Wyobrażenie zaś sobie koloru może przyczynić się do wzmocnienia harmonii, pobudzenia uzdrawiających mocy i szybszego powrotu do zdrowia.

Poznaj moc kolorów:

Biały

Pomaga w leczeniu chorób skóry (np. w trądziku, łuszczycy, atopowego zapalenia skóry). Łagodzi stany napięcia nerwowego, wycisza, wprowadza

w optymistyczny nastrój.

Srebrny

Pomocny przy likwidowaniu obrzęków, wspomaga krążenie limfy oraz usuwanie nadmiaru wody. Oczyszcza umysł, pozwala jaśniej myśleć

i lepiej się koncentrować, uspokaja.

Ciemnozielony

Przyczynia się do obniżenia gorączki towarzyszącej infekcjom wirusowym. Pomaga

w problemach z nadciśnieniem i przy chorobach oczu. Łagodzi konflikty, wycisza.

Pomarańczowy

Wspomaga trawienie, dlatego polecany jest przy dolegliwościach układu pokarmowego i wątroby. Łagodzi objawy astmy oraz alergii pokarmowej. Mobilizuje również do działania.

Żółty

Pobudza przemianę materii, co sprzyja odchudzaniu i oczyszcza organizm z toksyn. Ułatwia zapamiętywanie. Łagodzi stres i stany przemęczenia. Pomaga odzyskać radość życia.

Fioletowy

Używany do leczenia migreny i bólów głowy oraz uzależnień (np. od nikotyny), nerwic i fobii. Działa kojąco na układ nerwowy, sprzyja medytacji, daje poczucie bezpieczeństwa.

Rożowy

Stosowany jest w leczeniu niektórych chorób serca,

astmie, nadciśnieniu. Wycisza emocje, pomaga odreagować stres. Uwaga: pobudza apetyt, dlatego polecany osobom chcącym przytyć.

Czerwony

Zalecany przy grypie, przeziębieniu, niskim ciśnieniu. Podnosi w organizmie poziom adrenaliny i ciśnienie krwi, dlatego pomaga pokonać zmęczenie, pobudza.

Jasnozielony

Stosowany jest w zwalczaniu infekcji górnych dróg oddechowych, zarówno wywołanych przez wirusy, jak i bakterie (np. angina, szkarlatyna). Uspokaja, łagodzi napięcia, pomaga rozwiązać konflikty.

Granatowy

Polecany przy chorobach gardła. Wspomaga leczenie schorzeń tarczycy i płuc. Zapobiega zmęczeniu, dlatego wskazany jest przy długotrwałym dużym wysiłku.

Brzoskwiniowy

Pomaga w odchudzaniu, gdyż zmniejsza apetyt. Wzmacnia energię, pogłębia pozytywne emocje, ułatwia porozumienie z innymi. Wzmaga życiowe siły i wytrzymałość.

Turkusowy

Łagodzi napięcie psychiczne. Działa orzeźwiająco, chociaż nastraja refleksyjnie i skłania do przemyśleń. Zwiększa wrażliwość i pomysłowość.

W gabinecie i w domu

Naświetlanie kolorem działa na psychikę i łagodzi dolegliwości. Służą do tego specjalne aparaty z barwnymi filtrami ze szkła lub tworzyw sztucznych (szukaj ich w swojej przychodni lub gabinetach medycyny naturalnej). Przez nie przepuszczane jest światło odpowiedniego koloru, które wnika do ciała za pośrednictwem oczu i skóry.

Podobną kurację można przeprowadzić w domu.

Wystarczy w nasłonecznionym pokoju na szybie nakleić arkusze bibułki lub folii odpowiedniego koloru. Przeświecające światło będzie wtedy np. czerwone lub niebieskie. Wystarczą 2–3 seanse w tygodniu, po 15–20 minut. Kuracja powinna trwać trzy tygodnie.

Można ją powtórzyć po dwóch miesiącach.