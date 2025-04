Kolorowy zawrót głowy - o barwach w naszym życiu

Zima coraz bardziej daje się we znaki. Wokół szaro i ponuro. Kiedy wstajemy rano, na zewnątrz panuje półmrok. Ciemność jest wszechobecna, gdy wracamy do domu. Brak światła powoduje, że czujemy się zmęczeni, rozdrażnieni i senni. Zaczyna nas dobijać ta szara codzienność. W dodatku szarobura i monotonna jest również nasza garderoba.

Wystarczy wsiąść do środka komunikacji miejskiej, by to zobaczyć. Brak kolorów. Brak oznak życia. Wszędzie tylko czerń i szarość. To nie musi tak wyglądać. Nie ma nic lepszego na zwalczenie zimowej chandry niż terapia kolorami. Za pomocą barw możemy poprawić sobie nastrój, przywrócić energię i chęć do działania. Po prostu się ożywić. Po co od razu chwytać za tabletkę na dobry humor, skoro wystarczy sięgnąć po coś kolorowego, by rozbudzić w sobie radość życia.

Kolor ma leczniczą moc. Wzmacnia odporność organizmu, niweluje stres, polepsza trawienie, może nawet wspomóc leczenie niektórych chorób. Wywiera znaczący wpływ na nasz układ nerwowy. Wywołuje określone emocje. Może przynieść spokój, ukojenie bądź stać się przyczyną niepokoju, nerwowości. Może ogrzewać, wyzwalać namiętność, może chłodzić i wyciszać.

Nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy podatni na oddziaływanie barw. Odzwierciedlają one nasze wnętrze, cechy naszej osobowości. Ujawniają nasze pragnienia, słabości i potencjał, jaki w nas drzemie.

Warto odkryć znaczenie barw, by móc świadomie wpływać na swoje samopoczucie i odnaleźć w sobie ukryte możliwości.

Jaki jest więc twój ulubiony kolor? Poniższa charakterystyka pomoże ci odkryć siebie... w kolorach.

Kolor żółty to barwa słońca, ciepła i radości. Korzystnie wpływa na układ nerwowy, wspomaga funkcjonowanie wątroby i trzustki. Poprawia pamięć, usprawnia myślenie. Wskazany dla osób mających niskie poczucie własnej wartości, żyjących w stresie. Pobudza do działania, zwiększa pewność siebie, wywołuje radość. Jeśli żółty to twój ulubiony kolor, jesteś osobą wrażliwą, twórczą , przyjaźnie nastawioną do innych .

Kolor czerwony to kolor miłości, ciepła, energii, ekstrawertyczności. Podnosi odporność organizmu, rozszerza naczynia krwionośne, przywraca siły witalne. Dodaje odwagi, wyzwala namiętność. Wskazany dla osób nastawionych na działanie i osiągnięcie sukcesu, pomaga zmierzyć się z apatią, melancholią. Jeśli kochasz czerwień, wyznacznikiem twojej osobowości jest wola walki, chęć do działania i przebojowość.

Kolor fioletowy wzmacnia układ nerwowy, pomaga w leczeniu nerwobóli, reguluje sen. Działa odprężająco i wyciszająco. Wskazany dla osób potrzebujących spokoju, ciszy, medytacji. Osoby lubiące fiolet wykazują zainteresowanie duchową sferą życia, kierują się intuicją, wyróżnia je zamiłowanie do rzeczy pięknych.

Kolor zielony działa uspokajająco na układ nerwowy. Poprawia koncentrację, ułatwia oddychanie, wycisza i relaksuje. Uśmierza migrenowe bóle głowy. Wskazany dla osób impulsywnych, gwałtownych, nadmiernie aktywnych. Osoby lubiące zieleń cenią sobie spokój, poczucie bezpieczeństwa, stabilizację.

Kolor niebieski koi nerwy, uspokaja umysł, wycisza. Wykazuje działanie przeciwzapalne, obniża ciśnienie krwi, łagodzi bezsenność. Jeśli twoim ulubieńcem jest niebieski, to cechuje cię małomówność, wytrwałość w dążeniu do celu. Potrafisz kontrolować emocje, jesteś powściągliwy w okazywaniu uczuć. Wskazany dla przemęczonych i spragnionych odpoczynku.

Kolor pomarańczowy wyzwala optymizm, dodaje energii, przywraca dobry nastrój. Wzmacnia system nerwowy, wspomaga też leczenie dolegliwości jelitowych. Osoby otaczające się tym kolorem nie lubią samotności i są pozytywnie nastawione do życia. Wskazany dla osób pogrążonych w depresji.

Kolor różowy to kolor ciepła, spokoju, łagodności. Usuwa napięcia mięśniowe, uspokaja. Kolor ten wybierają osoby wrażliwe, delikatne, ceniące sobie poczucie bezpieczeństwa.

Co zatem zrobić, by dodać życiu barw? Oderwać się od szarości. Porzucić grafitowy żakiet na rzecz wściekle żółtej bluzki. Czasami wystarczy tylko omotać się szalikiem w kolorze ognistej czerwieni, żeby się rozchmurzyć i zagwarantować sobie dobry humor i energię na cały dzień.

Bądźmy zatem kolorowi, nie tylko tej zimy, ale przez cały rok.

Agata Dudkiewicz