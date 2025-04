Starożytna terapia

Już w starożytnym Egipcie stosowano barwne terapie. Chorzy leżeli w pomieszczeniach, gdzie światło słoneczne przeświecało przez cienkie, barwne zasłony w oknach. Nakładano również na chorych tkaniny w czystych, jasnych barwach.

Kolor tkaniny zależał od dolegliwości chorego, a także od części ciała, które była chora. Np. na brzuch, przy dolegliwościach żołądka, zalecano położenie okrycia z jasnożółtej tkaniny. Na gardło preferowano kolor błękitny.

Powrót do łask

Obecnie terapie kolorami znowu wracają do łask. Mają bardzo szeroki zakres wykorzystywania, począwszy od kolorów w ubiorze i w wystroju wnętrz (co wpływa na zdrowie i samopoczucie człowieka) poprzez spożywanie potraw z produktów w odpowiednich kolorach, stosowanie kolorowych kąpieli aż do naświetlania kolorami za pomocą specjalnych lamp.

Badania naukowe udowodniły skuteczność leczenia kolorami (tzw. chromoterapii). Terapie tego typu okazały się bardzo pomocne przy leczeniu, np. astmy, artretyzmu, nerwic, depresji, zaburzeń psychicznych, chorób skórnych i zaburzeń związanych z jedzeniem (anoreksja i bulimia), dolegliwości trawiennych, zaburzeń krążenia krwi.

W rehabilitacji, pomagającej uśmierzyć ból, wykorzystuje się akupunkturę z zastosowaniem barw oraz leczenie za pomocą promieni laserowych.

Badania potwierdziły, że terapia kolorami skutecznie pobudza system immunologiczny i przywraca zdrowie. Może być całkiem bezpiecznie stosowana równocześnie z leczeniem za pomocą medycyny tradycyjnej.

