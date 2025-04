Świadomie czy bez świadomości?

Doświadczenie lekkości i swobody ruchu, uzyskiwane dzięki stosowaniu zasad F.M. Alexandra, tworzy nowy punkt odniesienia dla organizmu. Daje to początek samoistnemu procesowi stałego dążenia do poprawy nadwerężających ciało nawyków.

Najpierw dzieje się to z dużym udziałem świadomości, później może być częściowo nieuświadamiane, ale zawsze jest wynikiem wprowadzania organizmu na tor wewnętrznej samoregulacji.

Zobacz też: Co leczy Technika Alexandra?

Technika Alexandra wczoraj i dziś

Początkowo z Techniki Alexandra korzystali głównie aktorzy, śpiewacy, muzycy i tancerze pragnący poznać nowe sposoby stałego dbania o podstawowy instrument swej pracy, czyli własny organizm.

Z czasem metoda ta okazywała się skuteczna w wielu innych problemach i dolegliwościach, kiedy długoletnie nawyki nieprawidłowego używania pewnych partii ciała uniemożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie.

Znane są korzyści pracy z Techniką Alexandra przy eliminowaniu różnorodnych nerwobólów i problemów psychosomatycznych, takich jak bóle kręgosłupa (również zwyrodnieniowe), dolegliwości układu pokarmowego, zaburzenia systemu oddechowego, bóle stawowe. Dłuższa praca z Techniką Alexandra przynosi pomoc w takich problemach jak: rwa kulszowa, łokieć tenisisty, cieśń nadgarstka, dystonia mięśni, dysfonia i wiele innych.

Zobacz też: Czego się spodziewać po zajęciach z Techniki Alexandra?

Walcz ze stresem!

Metoda ta wykorzystywana jest również w radzeniu sobie z tremą, stresem i nadpobudliwością. Korzystają z niej przedstawiciele najróżniejszych dziedzin, dla których zbyt szybkie tempo życia i codzienny stres stają się coraz bardziej uciążliwe.

Reklama