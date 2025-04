Kruszyna rośnie na obrzeżasz wilgotnych lasów, a jeszcze chętniej na brzegach jezior czy rzek. Krzew kruszyny najłatwiej rozpoznać po wspaniałych czerwonych jagodach. Wielkością zbliżone do ziarna grochu w miarę dojrzewania ciemnieją osiągając prawie czarną barwę.

Reklama

Jednak to nie w jagodach kruszyny leży jej prozdrowotna moc. Wyciągi z kory krzewu to powszechnie znany lek przeczyszczający. Kora kruszyny z powodzeniem zwalcza zaparcia atoniczne (związane z gorszą motoryką mięśni jelit). Dodatkowo likwiduje wzdęcia brzucha i pomaga w różnego typu schorzeniach wątroby - od zapalenia gruczołu i woreczka żółciowego, przez żółtaczki aż do marskości włącznie.

Reklama

Wszystkie te cechy sprawiają, że wyciągi z kory kruszyny chętnie wykorzystuje się w schorzeniach spowodowanych osłabieniem siły mięśni jelit a także jako środek łagodzący w schorzeniach wątroby.