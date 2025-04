Lecznicze właściwości żeń-szenia znane są od wieków. W medycynie naturalnej stosowany jest jako środek wzmacniający i dodający wigoru. Sprawdź, kto może, a kto nie powinien korzystać z jego właściwości.

Korzeń żeń-szeń - właściwości

Wyciąg z jego korzenia dodaje witalności. Dlatego poleca się go osobom, które intensywnie pracują lub się uczą, chcą wzmocnić organizm, spowolnić proces starzenia, mają podwyższony cholesterol czy cukier. Aby kuracja podziałała, trzeba ją prowadzić kilka tygodni (ale nie dłużej niż 3 miesiące), przyjmując preparat zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce.

Korzeń żeń-szeń - jak go stosować?

Środków z żeń-szeniem nie wolno stosować łącznie z innymi lekami, bo obniży to ich skuteczność. Przeciwwskazaniem mogą być też problemy z układem krążenia czy skłonność do niskiego poziomu glukozy we krwi. W takich wypadkach, a także gdy cierpimy na jakieś przewlekłe choroby, powinniśmy najpierw zasięgnąć porady lekarza. Żeń-szenia nie powinny zażywać także dzieci oraz kobiety ciężarne i karmiące.