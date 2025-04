Ocet to jedna z najstarszych przypraw. Już w starożytności stosowano go do konserwowania mięsa, ryb oraz jarzyn. Zmieszany z wodą, z dodatkiem świeżych owoców był popularnym napojem chłodzącym. Używano go powszechnie także jako środek odkażający, detergent, naturalny kosmetyk oraz lek na dolegliwości trawienne. Na przykład Kleopatra zażywała rozcieńczony wodą ocet jabłkowy po każdej obfitej uczcie kulinarnej, dzięki czemu słynęła ze wspaniałej figury i dobrego zdrowia.

Na zdrowie

Naturalny ocet powstaje w procesie fermentacji dzięki bakteriom octowym. Wytwarza się go z alkoholu (spirytusu, wina, sake) lub owoców – winogron lub jabłek. Zawiera sporo składników mineralnych (potas, fosfor, wapń i sód), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, oraz dużo kwasów (octowy, jabłkowy, mlekowy, cytrynowy). Nadają one nie tylko specyficzny smak i aromat przyprawie, ale też sprawiają, że ocet ma szczególne właściwości prozdrowotne.

► Wspomaga pracę serca. Takie działanie ma ocet jabłkowy, który obniża poziom cholesterolu, zapobiegając miażdżycy. Dostarcza także sporo potasu. Pierwiastek ten usprawnia pracę układu nerwowego i mięśni, zmniejsza ciśnienie krwi i reguluje ilość wody w organizmie.

► Wzmacnia zęby. Zapobiega próchnicy, paradontozie, krwawieniu z dziąseł i osadzaniu się kamienia nazębnego. Takie właściwości ma płukanka z roztworu octu jabłkowego (dwie łyżki octu na szklankę przegotowanej wody), która likwiduje też nieprzyjemny zapach z ust, wywołany np. zaburzeniami trawienia.

► Łagodzi obrzęki, koi ból i swędzenie po użądleniach owadów. Bolące miejsce wystarczy kilkakrotnie posmarować octem. Kompres z octu spirytusowego lub winnego przynosi ulgę także przy zwichnięciach i stłuczeniach. Ocet trzeba jednak rozcieńczyć wodą (pół na pół), by nie podrażnić skóry.

► Działa przeciwgrzybiczo, ma właściwości antybakteryjne i odkażające. Przy grzybicy stóp zaleca się kąpiel: do 1,7 litra ciepłej wody dodaj dwa rozgniecione ząbki czosnku i 4 łyżki octu jabłkowego. Mocz chore stopy raz dziennie przez 15 minut.

► Dba o kondycję skóry i włosów. Kwaśna kąpiel z dodatkiem 2–3 filiżanek octu jabłkowego oczyszcza tłustą skórę, działając pobudzająco. Płukanie włosów w roztworze octu nadaje im połysk i zapobiega przetłuszczaniu.

Na szczupłą talię

Ocet jabłkowy wspomaga także odchudzanie. Nie należy oczywiście pić go w dużych ilościach. Wystarczą 2–3 łyżeczki rozpuszczone w szklance przegotowanej wody. Napój pij trzy razy dziennie na czczo, bezpośrednio przed obiadem oraz przed snem. Usprawnia to trawienie, przyspiesza przemianę materii i zmniejsza apetyt.

Domowy ocet jabłkowy

Umyj dojrzałe całe jabłka ze skórką i gniazdami nasiennymi, pokrój na kawałki. Włóż do dużego słoja. Zalej przegotowaną wodą z cukrem (łyżka cukru na szklankę wody), Dodaj 1 dag drożdży i kromkę razowego chleba. Słój przewiąż kawałkiem płótna i pozostaw w ciepłym miejscu. Mieszaj 3–4 razy dziennie drewnianą łyżką. Po 10 dniach przecedź zawartość słoja. Do soku dodaj cukier i miód (10 dag cukru i łyżka miodu na każdy litr płynu). Ponownie odstaw w ciepłe miejsce na 3 tygodnie. Przecedź przez gazę, przelej do butelek. Zamknij je szczelnie korkiem, przechowuj w lodówce.