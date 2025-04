Najprawdopodobniej już leczyłaś się w ten sposób. Gdy zupełnie odruchowo masowałaś lub uciskałaś jakieś bolące miejsce – to właśnie była najprostsza akupresura. Nie myl jej z akupunkturą: tu niepotrzebne są żadne igły, wystarczy uciskać palcami określone punkty ciała, aby leczyć ból czy usprawniać działanie określonych narządów. Dlaczego tak się dzieje?

Otóż według medycyny chińskiej w naszym ciele specjalnymi kanałami, czyli tak zwanymi meridianami lub południkami, krąży energia „qi”. Jeśli jej przepływ przebiega prawidłowo, jesteśmy zdrowi. Gdy zostanie gdzieś zablokowany lub zakłócony, dochodzi do chorób albo zaburzeń w pracy różnych narządów naszego organizmu. Uciskanie odpowiednich miejsc pozwala usunąć takie blokady energetyczne i przywrócić równowagę oraz zdrowie. I choć medycyna tradycyjna nie potwierdza istnienia meridianów, to również nie neguje faktu, że akupresura naprawdę działa. Ty też możesz się o tym przekonać. Zacznij od dolegliwości niezbyt skomplikowanych, ale dokuczliwych.

Na każdy ból

Łagodzenie jakiegokolwiek bólu warto zacząć od masażu czterech punktów ulokowanych na nogach.

- Znajdź na stopie zagłębienie między zewnętrzną kostką a piętą. Przy ucisku palcem wyczujesz w tym miejscu pod skórą malutki wzgórek, silniej reagujący na ucisk niż ciało wokół niego. Masuj dość mocno (najlepiej jednocześnie) te punkty na obu stopach kolistymi ruchami, nie odrywając palca od skóry. Taki masaż powinien trwać od 30 sekund do 2 minut.

- Znajdź następny punkt na nogach: odmierz wysokość pięciu palców od kostki zewnętrznej. Przesuń palec nieco w tył, na łydkę. Właściwym miejscem jest to, w które lekko się on zagłębi. Masuj te punkty na obu nogach, podobnie jak to zostało opisane wcześniej.

Kiedy głowa pęka

Takie odczucie może wywoływać mnóstwo czynników: przeziębienie, stres, napięcie nerwowe, zatrucie pokarmowe, alergia lub nietolerancja pewnych pokarmów (u niektórych osób problem zaczyna się np. po wypiciu czerwonego wina lub zjedzeniu sera). Odpowiednio masując określone punkty, możesz całkowicie zlikwidować ból albo przynajmniej go złagodzić.

- Jeśli ból koncentruje się w jednym miejscu, zacznij właśnie od niego. Przesuwając palce po bolącej okolicy, sprawdź, który punkt jest najbardziej tkliwy przy uciśnięciu. Możesz mocno naciskać go opuszką palca lub dość energicznie masować małymi kółeczkami, nie odrywając palca od skóry. Pamiętaj, że na początku ból może się wręcz nasilić. Nie zrażaj się, bo to tylko oznacza, że trafiłaś na właściwe miejsce. Po pewnym czasie nieprzyjemne odczucia powinny zniknąć.

- Gdy ból jest bardziej rozległy, masuj jednocześnie oba płatki uszu. Ściśnij je kciukami i palcami wskazującymi. Także i w tym przypadku staraj się wykryć, gdzie są punkty najbardziej reagujące, i mocno je uciskaj. Zmniejsz siłę nacisku, jeśli wyczujesz pod skórą maleńkie kuleczki. Akupresurę stosuj regularnie, trzy razy dziennie przez 3–4 minuty. Kuleczki, które według medycyny chińskiej pojawiają się przy chronicznych bólach głowy, stopniowo powinny się zmniejszać, a wraz z nimi słabną także dolegliwości.

- Przy migrenie dobre skutki przyniesie uciskanie punktu na wewnętrznej części przedramienia, w bruździe biegnącej jego środkiem, mniej więcej trzy palce od miejsca, gdzie kończy się dłoń. Jest to punkt wyraźnie bardziej wrażliwy na ucisk. Jeśli migrena obejmuje prawą stronę głowy, uciskaj punkt na prawej ręce, jeśli lewą – ten na lewej.

Obolały kark

To częsty problem osób, które dużo czasu spędzają za biurkiem i siedzą lekko przygarbione. W skrajnych przypadkach ból mięśni wokół karku rozszerza się na cały tułów. Akupresura może przynieść chwilową ulgę (ale nie wyleczy na przykład zmian w kręgosłupie, jeśli już do nich doszło).

- Odszukaj dwa punkty w górnej części pleców, w połowie odległości między barkami a szyją. Są one wrażliwe na dotyk do tego stopnia, że po ich uciśnięciu większość osób syczy z bólu. Bezpieczniej więc zacząć od delikatnego opukiwania i powoli zwiększać nacisk. Im silniejszy ucisk, tym szybszy efekt.

- Kolejne dwa punkty znajdziesz na opuszkach małych palców dłoni, około 2 mm od brzegu paznokci. One też są wrażliwe na ból. Uciskaj je czubkiem kciuka (paznokieć musi być obcięty na krótko).

- Zegnij rękę tak, aby przedramię znalazło się na klatce piersiowej. Dotknij najbardziej wysuniętego punktu na łokciu opuszkami trzech palców drugiej ręki. Przesuń je trochę w górę. Gdy trafisz na miejsce wrażliwe na ucisk, naciskaj na nie przez 20–30 sekund. Rób to na przemian na obu rękach.

Męcząca czkawka

Wstrzymywanie oddechu, picie duszkiem szklanki wody, zjadanie łyżeczki cukru – znasz te sposoby? Czasem skutkują, czasem zawodzą. Może więc, jeśli następnym razem dopadnie Cię uporczywa czkawka, wypróbuj akupresurę. Zanim zaczniesz, usiądź wygodnie i się rozluźnij. Od tego w dużej mierze zależy powodzenie zabiegu akupresurowego.

- Odszukaj zagłębienie po zewnętrznej stronie kolana między rzepką a kością podudzia. Uciskaj te punkty na obu nogach jednocześnie, tak mocno jak to możliwe, przesuwając przy tym skórę po kości.

- Obejmij dłoń tak, aby cztery palce ręki obejmującej leżały na grzbiecie dłoni obejmowanej, a kciuk na jej wewnętrznej stronie. Opuszka kciuka powinna spoczywać na przegubie dłoni. Uciskamy niezbyt mocno (w przypadku dzieci wystarczy lekkie opukiwanie) punkt, który znajdzie się pod koniuszkiem palca.

Trudności z zasypianiem

Dlaczego śpimy niespokojnie i budzimy się wielokrotnie w ciągu nocy? Dlaczego miewamy kłopoty z zaśnięciem w ogóle? Według tradycyjnej medycyny chińskiej przyczyną może być to, że zaburzone zostaje krążenie krwi w mózgu. Stosując akupresurę, możesz wyregulować przepływ krwi przez naczynia mózgowe. Łatwiej będzie Ci wtedy zasnąć i obudzisz się

w pełni wypoczęta. Oto szczegółowa instrukcja chińskich lekarzy:

- Leżąc wieczorem w łóżku, uciskaj lub opukuj czubki palców obu dłoni. Rób to lekko opuszkami kciuków przez 2–3 minuty.

- Niezbyt mocno opukuj czterema palcami potylicę (tylna część czaszki). Jeśli masz gęste włosy, rozgarniaj je trochę, tak aby palce dotykały powierzchni skóry.

- Kolejne punkty znajdziesz na stopach, mniej więcej dwa palce poniżej kostek nóg. Możesz je naciskać pojedynczo, w dowolnej kolejności, lub jednocześnie po obu stronach – efekt będzie taki sam.

Leniwe jelita

Złe nawyki żywieniowe, brak ruchu, siedzący tryb życia, stres – to najczęstsze powody zaparć. Jeśli i Ciebie dotyczy ten problem, masz oczywiście do dyspozycji wiele środków farmaceutycznych: kropli, pigułek i ziołowych naparów. Powinnaś też zmienić dietę. Ale dodatkowo wypróbuj inny sposób: akupresura działa w takich przypadkach szybko i skutecznie!

- Usiądź na podłodze i obróć stopy tak, aby wewnętrzną stroną były skierowane ku sobie. Połóż palce na dolnych brzegach wewnętrznych kostek obu nóg i uciskaj te punkty, jednocześnie poruszając skórą, przez 3–5 minut.

- Opuść luźno prawą rękę, kciuk odchyl w bok. Teraz kciukiem lewej dłoni uciśnij miejsce między kciukiem a palcem wskazującym prawej ręki. To samo powtórz na odwrót (niech prawa dłoń masuje lewą). Uciskaj dość mocno punkty na obu rękach trzy razy dziennie, po pięć razy.

- Zaciśnij dłoń w pięść. Tuż pod małym palcem na brzegu dłoni pojawi się niewielki fałd skóry. Połóż na nim palec wskazujący drugiej ręki. Otwórz pięść i uciskaj wyznaczone miejsce niezbyt mocno trzy razy dziennie po pięć razy. Powtórz z drugą ręką.

Ostrożności nigdy za wiele

Nigdy nie wykonuj zabiegów akupresury w opuchniętych, uszkodzonych, objętych stanem zapalnym miejscach ciała. Ostrożnie stosuj ją u dzieci i osób starszych: ucisk w ich przypadku musi być bardzo delikatny. Jeśli jesteś w ciąży, zanim poddasz się akupresurze, skonsultuj się ze specjalistą.

