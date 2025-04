Na podstawie przebadania dwudziestu osób naukowcy z Londynu uznali, że skrzyżowanie rąk sprawia, iż mózg jest zdezorientowany i „nie wie” gdzie występuje ból. Ustawienie rąk po przeciwnych stronach ciała niż zwykle – jak sugerują w magazynie „Pain” – zaburza percepcję zmysłową.

Zespół naukowców użył lasera, by wygenerować ukłucie bólu w ręce trwające cztery milisekundy. Każda z badanych osób oceniała skalę bólu. Badano także bioelektryczną czynność mózgu używając do tego elektroencefalografu (EEG). Badanie wykazało, że intensywność bólu była słabsza, gdy badana osoba miała podniesione i skrzyżowane ręce.

To odkrycie może posłużyć do nowego sposobu zwalczania bólu w medycynie. Być może teraz nie będziemy tylko pocierać bolącego miejsca,ale też krzyżować ręce, by poczuć się lepiej.

Metoda krzyżowania rąk jest obecnie testowana w Australii na grupie pacjentów cierpiących na chroniczne bóle.

Źródło: BBC News/mn

