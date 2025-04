Zdrowe składniki... to znaczy które?

Na szczególną uwagę zasługują:

Teina

Jest odpowiednikiem występującej w kawie kofeiny. Wykazuje właściwości pobudzające i wzmacnia koncentrację.

Tanina

Jest to garbnik odpowiedzialny za gorzki smak herbaty. Wiąże on teinę i kofeinę, przez co osłabia ich działanie. Przez to napar zyskuje właściwości uspokajające.

Flawonoidy (polifenole)

Mają one silne właściwości antyoksydacyjne i zdolność wiązania metali, dzięki czemu chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Teanina

Jest to aminokwas, który wpływa na obniżenie ciśnienia krwi oraz stymuluje pracę mózgu. Dzięki temu działaniu uspokaja i relaksuje, pozwalając jednocześnie na zachowanie koncentracji. Związek ten w naturze występuje jedynie w liściach herbaty.

Witaminy: B1, B2, A, C i K.

Minerały: fluor, wapń, żelazo, potas, sód i cynk.

Zobacz też: Herbatki ziołowe - smaczne i zdrowe!

Herbaty zielone i czerwone są ponadto świetnym źródłem katechin. Przy czym herbaty zielone, dzięki temu, że nie są poddawane procesowi fermentacji, zachowują najwięcej witamin i składników mineralnych. Herbaty czerwone są natomiast najbogatsze w taniny.

Pijąc herbatę należy jednak pamiętać, że zawartość witamin i minerałów w naparze jest mniejsza niż w suszu. Dlatego nie należy jej traktować jako głównego źródła składników potrzebnych do właściwego funkcjonowania organizmu.

Zobacz też: Jakie są zalety kitu pszczelego i miodu?

Zobacz koniecznie - Vademecum ziół

Reklama