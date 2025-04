Babka lancetowa

Babka lancetowa to inna nazwa byliny z rodziny babkowatych: babki wąskolistnej. Rośnie w Polsce na łąkach, pastwiskach, brzegach wód, przydrożach. Ludowa nazwa to języczki polne lub psie. Liście tworzą różyczkę, kwiaty natomiast zebrane są w szczytowy kwiatostan.

W bólach gardła wykorzystywane są liście babki lancetowatej zebrane w okresie kwitnienia rośliny i szybko wysuszone. Zawierają one glikozydy, związki śluzowe, garbniki, flawonoidy i związki krzemowe.

Rumian szlachetny

Inaczej zwany rumiankiem rzymskim. Rumian szlachetny jest byliną należącą do rodziny astrowatych. W lecznictwie wykorzystywany jest koszyczek rumianku zebrany podczas zakwitania i suszony. Ze względu na występowanie laktonów seskwiterpenowych rumianek może wykazywać działanie alergenne.

Szałwia lekarska

Szałwia lekarska jest półkrzewem pochodzącym z obszarów śródziemnomorskich. W lecznictwie wykorzystywane są liście szałwii z trzech podgatunków Salviae folium. Liście zbierane są dwukrotnie: na przełomie maja i czerwca, a także na przełomie września i października.

Od dawnych czasów szałwię uznawano za roślinę zapewniającą nieśmiertelność i wieczną młodość, nazwano ją nawet ambrozją.

Dziurawiec zwyczajny/dziurawiec pospolity

Ludowa nazwa to świętojańskie ziele „dzwonki Panny Marii”. Jest to bylina z rodziny dziurawcowatych. W Polsce rośnie na polach, łąkach i na skrajach lasów. W lecznictwie wykorzystywane jest ziele dziurawca zbierane dwa razy w roku. Młode, świeżo rozkwitłe pędy ścinane są w połowie wysokości i suszone.

Podbiał pospolity

Inaczej zwany podbiałem zwyczajnym. Jest byliną. Wykorzystuje się zarówno liście podbiału, jak i kwiaty, z których otrzymywany jest sok działający osłaniająco w stanach zapalnych górnych dróg oddechowych.

Tymianek pospolity, tymianek właściwy, macierzanka tymianek

Jest to krzewinka z rodziny jasnowatych. W celach medycznych wykorzystuje się ziele tymianku i otrzymany z niego olejek tymiankowy. Ziele tymianku zbierane jest od czerwca do sierpnia. Jest składnikiem wielu mieszanek o działanie wykrztuśnym i odkażającym.

Rdest wężownik

Inne znane nazwy tej byliny to wężownik czerwony, raczkowe szyjki, kapusta łąkowa. W Polsce występuje na wilgotnych i żyznych łąkach, brzegach zbiorników wodnych i na niskich torfowiskach. W celach leczniczych wczesną wiosną lub jesienią zbierane jest kłącze starszych roślin.

Lukrecja gładka

Lukrecja gładka, zwana także „słodkim drzewem”, jest byliną z rodziny bobowatych. W lecznictwie wykorzystywane są korzenie i rozłogi, a także zagęszczony wyciąg ze świeżych korzeni i rozłogów. Korzenie boczne i rozłogi zbierane są z roślin 3–4 letnich późną jesienią lub wczesną wiosną.

Jak wykorzystać zioła?

W celach leczniczych korzeń lukrecji można żuć. Z ziół można także przygotowywać napary. Poniżej podajemy kilka przepisów.

Napar z szałwii i podbiału

Łyżeczkę rozdrobnionej szałwii i łyżeczkę rozdrobnionego podbiału zalać wrzątkiem, zostawić pod przykryciem na około 10 minut.

Napar z babki lancetowatej, szałwii i lukrecji

Łyżeczkę rozdrobnionej babki, łyżeczkę rozdrobnionej szałwii i lukrecji zalać wrzątkiem, zostawić pod przykryciem na około 10 minut. Napar, dzięki lukrecji, będzie miał lekko słodki smak.

Napar z rumianku

3 łyżeczki rumianku zalać wrzątkiem, zostawić na około 15 minut pod przykryciem, następnie odstawić, aby napar miał temperaturę pokojową. Płukać gardło co około 3 godziny.

