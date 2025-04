Na rynku jest dostępnych wiele preparatów ziołowych, które zalecane są, gdy chcemy schudnąć. Dostępne są zarówno w formie herbat, jak i tabletek oraz nalewek. W skład preparatu wchodzą pojedyncze rośliny lub mieszanki różnych ziół.

Reklama

Czy preparaty ziołowe są skuteczne?



Zioła posiadają pewne właściwości, m.in. przeczyszczające, pęczniejące czy wspomagające odchudzanie. Jeśli nie zmodyfikujemy swojej diety, nie będziemy się racjonalnie odżywiać ani uprawiać ćwiczeń fizycznych, same zioła nie wystarczą, by schudnąć. Podobnie jest z suplementami diety.

Czasem zdarza się, że u niektórych pacjentów istnieją wskazania do wdrożenia leczenia farmakologicznego. Aby sprawdzić, czy należymy do tej grupy, należy zgłosić się do lekarza. Do czynników, które predysponują do leczenia farmakologicznego, należą: trudności ze schudnięciem, rzucanie palenia papierosów, efekt jo-jo, menopauza, zespół policystycznych jajników, sezonowa choroba afektywna. Jednak należy pamiętać, że farmakoterapia ma na celu wspomaganie diety, modyfikację zachowań żywieniowych oraz ćwiczeń fizycznych.

Należy uważać na zioła zawierające substancje przeczyszczające. W początkowej fazie stosowania pomagają w usuwaniu zalegających resztek pokarmowych w jelitach, regulując pracę przewodu pokarmowego i tym samym nieco zmniejszają masę ciała. Jednak dłuższe stosowanie nie przynosi już pożądanych rezultatów, a tylko zaburza naturalną perystaltykę jelit, powoduje wzdęcia i bóle brzucha, a nawet uszkodzenia czy martwicę ściany jelita grubego. Zwiększanie dawki nasila tylko niepożądane skutki. Stosujmy zatem takie preparaty, ale tylko przez okres kilku dni.

Przy stosowaniu ziół wykazujących działanie moczopędne powinniśmy uważać, by nie doprowadzić do odwodnienia organizmu. Gdy pozbywamy się wody z organizmu faktycznie w krótkim czasie możemy zauważyć spadek masy ciała, jednak jest to tylko usuwanie wody z organizmu, nie nadmiaru tłuszczu. Powinniśmy uzupełniać tracone płyny, ponieważ dla organizmu odwodnienie jest bardzo groźne i w skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci.

Jeśli chodzi o preparaty z ziół charakteryzujących się działaniem pęczniejącym, po spożyciu dają uczucie wypełnienia w żołądku, co daje znakomite rezultaty pośrednio hamując głód. Może się jednak zdarzyć u niektórych pacjentów, że nie będą się oni czuli nasyceni, ponieważ bezpośrednie hamowanie łaknienia zależy od ośrodkowej regulacji.

Zobacz też: Czy zielona herbata pomaga schudnąć?

Czy preparaty ziołowe są bezpieczne?



Preparaty ziołowe same w sobie są bezpieczne, o ile są farmakopealne, czyli ich skład i ilość składników w nich zawartych są zatwierdzone przez odpowiednich specjalistów. Działanie poszczególnych ziół sumuje się i uzupełnia. Niebezpiecznie jest kupować preparaty o nieznanym składzie (np. na bazarach), tzw. „chińskie zioła”, które mogą zawierać szkodliwe domieszki, niekoniecznie pochodzenia roślinnego. Zażywanie takich preparatów może prowadzić do śmierci.

Ważne jest także, by uwzględnić wszystkie inne przyjmowane leki, ponieważ składniki roślin mogą wejść w interakcje z leczniczymi preparatami chemicznymi.

Substancje zawarte w roślinach mogą nawet wielokrotnie zwiększać lub zmniejszać stężenie lekarstw we krwi. Składniki przeczyszczające oraz zawierające śluz mogą zmniejszać wchłanianie niektórych preparatów. Inne nasilają lub hamują działanie leków hormonalnych. Preparaty czosnku czy zawierające żeń-szeń, spożywane przed planowanym zabiegiem, mogą zwiększać krwawienia, a kozłek lekarski przedłuża działanie stanu narkozy. Jeśli nie jesteśmy pewni czy i jak powinniśmy stosować zioła do wspomagania odchudzania, powinniśmy skonsultować się z lekarzem.

Istnieje wiele ziół pomagających w zrzucaniu zbędnych kilogramów, np.:

żeń-szeń – obniża poziom cukru we krwi, ogranicza wchłanianie tłuszczu z pokarmu, zwiększa metabolizm, pobudza układ immunologiczny, działa moczopędnie;

– obniża poziom cukru we krwi, ogranicza wchłanianie tłuszczu z pokarmu, zwiększa metabolizm, pobudza układ immunologiczny, działa moczopędnie; aloes – działa przeczyszczająco, wzmacnia układ odpornościowy;

– działa przeczyszczająco, wzmacnia układ odpornościowy; kruszyna pospolita – posiada właściwości przeczyszczające, zwiększa wydzielanie żółci. Powinniśmy jednak uważać ze świeżą kruszyną, ponieważ posiada właściwości trujące;

– posiada właściwości przeczyszczające, zwiększa wydzielanie żółci. Powinniśmy jednak uważać ze świeżą kruszyną, ponieważ posiada właściwości trujące; jałowiec – jego owoce działają żółciopędnie, moczopędnie, lekko przeczyszczająco;

– jego owoce działają żółciopędnie, moczopędnie, lekko przeczyszczająco; dziurawiec pospolity – działa żółciopędnie i moczopędnie, jednak uwaga: działa fotouczulająco (nie powinno się opalać podczas stosowania preparatów z dziurawcem) i obniża działanie antykoncepcji hormonalnej;

– działa żółciopędnie i moczopędnie, jednak uwaga: działa fotouczulająco (nie powinno się opalać podczas stosowania preparatów z dziurawcem) i obniża działanie antykoncepcji hormonalnej; fiołek trójbarwny – wykazuje działanie moczopędne, reguluje przemianę materii;

– wykazuje działanie moczopędne, reguluje przemianę materii; krwawnik pospolity – przyspiesza procesy trawienne, działa moczopędnie;

– przyspiesza procesy trawienne, działa moczopędnie; mniszek pospolity – zwiększa wydzielanie żółci, wspomaga procesy trawienne, działa moczopędnie;

– zwiększa wydzielanie żółci, wspomaga procesy trawienne, działa moczopędnie; anyż biedrzeniec – wykazuje działanie wiatropędne, moczopędne;

– wykazuje działanie wiatropędne, moczopędne; bazylia wonna – wiatropędna, żółciopędna, moczopędna, pobudza trawienie;

– wiatropędna, żółciopędna, moczopędna, pobudza trawienie; babka płesznik – przyjmowana w formie tabletek lub nasion zalewanych chłodną wodą powoduje uczucie wypełnienia w żołądku, hamując łaknienie, dodatkowo błonnik wspomaga wypróżnianie, usuwanie kwasów żółciowych z jelit i nadmiar cholesterolu z krwi, obniża poziom glukozy i triglicerydów we krwi, a także ciśnienie krwi.

Reklama

Zobacz też: Wszystko o ziołach