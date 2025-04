fot. Fotolia

Jak działa układ krwionośny?



Serce i naczynia krwionośne (naczynia włosowate, żyły i tętnice) stanowią układ krążenia. Do zadań tego układu należy wprowadzanie w ruch krwi, która dzięki pracy serca krąży naczyniami w całym organizmie.

Przepływając przez poszczególne narządy i tkanki, krew doprowadza do nich tlen, pobrany w wyniku wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych, oraz odbiera z nich szkodliwe produkty przemiany materii, a wśród nich dwutlenek węgla, który dostarcza do płuc, gdzie zostaje on wymieniony na niezbędny do życia tlen.

Krew rozprowadza także inne substancje odżywcze oraz regulujące czynności poszczególnych narządów (m.in.: enzymy, hormony i witaminy). Serce jest zbudowane ze specyficznych włókien mięśniowych, ma cztery wewnętrzne jamy (dwa przedsionki i dwie komory) oraz własny układ wywołujący określone bodźce. Układ ten wyzwala i rozprowadza w sercu, automatycznie i rytmicznie, bodźce pobudzające poszczególne jego części do skurczów.

Dlaczego serce choruje?



Wszelkie zmiany w budowie, a także zakłócenia czynności serca, jak i przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, powodują określone objawy chorobowe i upośledzenie ogólnej sprawności organizmu. Na ogólną sprawność układu krążenia, samopoczucie i wydolność organizmu mają wpływ również różnego rodzaju zakłócenia regulacji nerwowo-hormonalnej, zaburzenia rytmu pracy serca, nieprawidłowe ciśnienie tętnicze krwi itp.

W obrębie serca zmiany chorobowe mogą dotyczyć zewnętrznej warstwy serca – osierdzia, warstwy środkowej, czyli samego mięśnia sercowego, a także warstwy nazywanej wsierdziem. Mogą również dotyczyć nieprawidłowej czynności zastawek między poszczególnymi jamami serca a głównymi naczyniami oraz zaburzeń przepływu krwi w obrębie serca i nieprawidłowego obciążenia poszczególnych jego części pracą.

Jak rozpoznać chorobę układu krążenia?



Ogólną sprawność organizmu obniżają również zmiany chorobowe w obrębie układu naczyniowego, zarówno tętniczego, jak i żylnego. Podstawowymi objawami upośledzenia czynności układu krążenia są:

łatwe męczenie się,

zadyszka wysiłkowa,

bóle w okolicy serca,

obrzęki,

sinica,

zaburzenia rytmu pracy serca.

Łatwe męczenie się świadczy o osłabieniu pracy mięśnia sercowego, a w konsekwencji o upośledzeniu przepływu krwi przez tkanki i narządy, co prowadzi do ich niedotlenienia.

Zadyszka związana z wysiłkiem fizycznym jest zewnętrznym wyrazem zwiększenia zapotrzebowania na tlen pracujących tkanek, zwłaszcza mięśni. Jest wynikiem głodu tlenowego tkanek. Tylko w warunkach spokojnego trybu życia układ krążenia jest jeszcze w stanie sprostać stawianym mu zadaniom.

Bóle w okolicy serca (piekące, gniotące, promieniujące do lewego barku) są także wyrazem zwiększonego zapotrzebowania na tlen ze strony mięśnia sercowego.

Obrzęki powstają na skutek braku możliwości wprawienia w ruch przez osłabione serce całej krążącej krwi, jej zalegania i zastoju w naczyniach krwionośnych, zwłaszcza w ich odległych odcinkach. W konsekwencji tego zastoju i wzmożonego parcia zalegającej w naczyniach krwi płyn surowicy krwi przesiąka przez ściany naczyń do otaczającej je przestrzeni międzykomórkowej. Najwcześniej obrzęki powstają w odległych i najniższych częściach ciała, narastają w ciągu dnia i znikają po dłuższym odpoczynku nocnym.

Sinica jest wyrazem niedostatecznego nasycenia krwi tlenem. Obserwuje się ją początkowo na wargach, płatkach usznych i opuszkach palców. Nasila się podczas przebywania w środowisku o zmniejszonej zawartości tlenu w powietrzu i po wysiłku fizycznym.

Zaburzenia rytmu serca są najczęściej wynikiem zmian w rytmiczności lub częstotliwości powstawania bodźców albo też są następstwem zaburzeń ich przewodzenia na skutek różnorodnych zmian chorobowych w mięśniu sercowym.

Które zioła wspomagają leczenie chorób układu krążenia?



W każdym przypadku niedomagań układu krążenia właściwe rozpoznanie i leczenie powinien ustalić lekarz. Medycyna naturalna, w tym leki roślinne, wspomaga leczenie klasyczne.

Do środków roślinnych należą:

korzenie kozłka lekarskiego,

ziele serdecznika,

kwiatostany i owoce głogu,

cebule czosnku,

owoce róży.

Fragment pochodzi z książki „Odmładzające zioła” autorstwa dr T. Lewkowicz-Mosiej (Studio Astropsychologii). Publikacja za zgodą wydawcy.