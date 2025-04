Natka pietruszki

- odświeża oddech (to działanie zawdzięcza chlorofilowi)

- zawarte w niej kwas foliowy, witamina C i żelazo zapobiegają anemii

Reklama

Pasuje do wielu potraw, możesz dodawać ją do:

- dań z ryb

- zup (koniecznie do rosołu)

- sosów

- surówek i sałatek

- dań z jajek

- warzyw

Ryba pieczona w folii:

- filet z pangi

- pół pęczka natki pietruszki

- łyżka masła

- sól i pieprz

- 2 ząbki czosnku

- łyżka oleju

Rybę umyj, osusz, oprósz solą i pieprzem, posyp zmiażdżonym czosnkiem. Ułóż na kawałku folii aluminiowej, wysmarowanej olejem. Na rybie połóż łyżkę masła, posyp posiekaną natką. Zawiń rogi folii do góry. Piecz 20 minut w temperaturze 180°C.

Rozmaryn

- poprawia pracę żołądka

- łagodzi migreny i reumatyczne bóle stawów

- nadaje się do płukania gardła i ust

Warto go dodawać do:

- ryb i owoców morza

- tłustych mięs i wędlin

- dziczyzny

- dań z dużą ilością czosnku

- sosów sałatkowych

Szaszłyki na rozmarynie:

- pierś kurczaka

- cukinia

- papryka

- cebula

- 4 gałązki rozmarynu

- 3 łyżki oleju

Pierś kurczaka pokrój w kostkę, cukinię i paprykę na kawałki, a cebulę na ćwiartki. Oberwij listki z gałązek rozmarynu (zostaw kilka na górze) i wymieszaj z olejem. Nadziej na gałązki mięso i warzywa, posmaruj olejem i piecz na grillu ok. 20 minut.

Bazylia

- przyspiesza trawienie

- ma działanie rozkurczowe i żółciopędne

- reguluje pracę nerek

- poprawia nastrój

Jest idealna do:

- makaronów i pizzy

- potraw z sosem pomidorowym

- pasztetów

- twarogu

- zup

- drobiu

Mozzarella z pomidorem:

- duży pomidor

- kulka mozzarelli

- łyżka oliwy z oliwek extra virgin

- sól i pieprz

- kilka liści bazylii

Pomidor sparz wrzątkiem i obierz. Pokrój w plastry. Mozzarellę osącz z zalewy i również pokrój w plastry. Ułóż na talerzu na przemian pomidor i ser. Oprósz solą i pieprzem. Skrop oliwą i posyp posiekaną bazylią.

Mięta

- zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci

- łagodzi bóle brzucha i wzdęcia

- ma właściwości bakteriobójcze

Używa się jej do:

- deserów

- drinków alkoholowych (np. mojito)

- napojów chłodzących

- sosów do mięsa

Mrożona herbata:

- 2 torebki czarnej herbaty

- łyżka miodu

- szklanka soku jabłkowego

- 8 liści mięty

- lód

- sok z połowy cytryny

Miętę posiekaj i wsyp do szklanki. Zalej razem z herbatą wrzątkiem. Przestudź i letni napar wymieszaj z miodem. Gdy całkiem ostygnie, wymieszaj z sokiem jabłkowym i cytrynowym. Schłódź. Do szklanek wsyp pokruszony lód i nalej herbaty.





Tymianek

- działa odkażająco i grzybobójczo

- leczy zapalenie krtani, chrypkę i kaszel

Najlepszy jest do:

- ostrych sosów

- zawiesistych zup

- pieczonych mięs (również dziczyzny)

- ryb

Pieczone ziemniaki:

- kilogram młodych ziemniaków równej wielkości

- listki z 4 gałązek tymianku

- sól

- oliwa z oliwek

Ziemniaki dokładnie wyszoruj, osusz papierowym ręcznikiem. Wysmaruj blachę do pieczenia oliwą i wysyp na nią ziemniaki. Oprósz solą i posyp liśćmi tymianku. Skrop oliwą. Piecz 40–60 min w temperaturze 200°C.

Koperek

- likwiduje wzdęcia i uczucie pełności po posiłkach

- ma dużo witaminy C

Dodaje się go do:

- koktajli warzywnych

- zup (także chłodników)

- gotowanych i duszonych warzyw

- potraw z jajek

- sosów

- zapiekanek

Zupa koperkowa:

- 2 litry rosołu (może być z kostki)

- pęczek koperku

- sok z połowy cytryny

- pieprz

- łyżka masła

- 100 g śmietany

Koperek opłucz, osusz. Łodyżki posiekaj i podsmaż na maśle 2–3 min. Dodaj resztę posiekanego koperku, zalej gorącym rosołem i gotuj 5 min. Dodaj sok z cytryny. Wyłącz gaz i wymieszaj zupę ze śmietaną. Dopraw pieprzem. Możesz dodać ziemniaki.

Szczypiorek

- jest skarbnicą witamin i składników mineralnych

- przyspiesza przemianę materii

- ma właściwości bakteriobójcze

Jest wspaniałym dodatkiem do:

- potraw z jajek

- sosów na bazie majonezu

- twarogu

- past do chleba

- zapiekanek

- sałatek

Reklama